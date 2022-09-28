México 2-3 Colombia | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

La selección de Colombia, dominada en los primeros 45 minutos, le dio a México la vuelta en la segunda mitad para derrotarlo por 3-2 en un amistoso en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Luis Sinisterra, dos veces, y Wilmer Barrios, convirtieron por los colombianos, luego de que México había mostrado su mejor futbol en el último año, confirmado con goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga.

El partido comenzó con todo a favor para los mexicanos. Luis Díaz derribó en el área a Uriel Antuna y Vega convirtió el penalti con un potente golpe a la derecha del guardameta, el 1-0.

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Los colombianos presionaron, México mantuvo el orden, sin renunciar al ataque, lo cual le dio frutos en el minuto 29 con una jugada colectiva, en la que Erick Gutiérrez envió un balón que, después de un amago de Alexis Vega, fue aceptado por Arteaga, letal con el remate de diestra para ampliar la ventaja.

Cambio radical de Colombia en el segundo tiempo

En los primeros minutos de la segunda parte, México fue una caricatura del equipo autosuficiente hasta el descanso. En el 49 Sinisterra convirtió de cabeza en un tiro de esquina; adelantó líneas y en el 44 el mismo jugador empató a pase de Jorge Carrascal.

Colombia creció, insistió en el ataque y en el 68 lo reflejó en el marcador con un gol de Wilmer Barrios, quien recibió un servicio de Rafael Borré, aprovechó la pobre marca y de derecha fuera del área venció al guardameta Guillermo Ochoa.

