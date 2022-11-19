México continúa a tope con su preparación en Qatar

La Selección Nacional de México arribó a Catar el jueves 17 de noviembre por la noche, procedente de Girona, España, aterrizando aproximadamente a las 11 de la noche hora local en el Aeropuerto Internacional de Doha, en donde posteriormente se instaló en su hotel de concentración en Simaisma y un día después de pisar suelo mundialista, el cuadro azteca tuvo su primer entrenamiento viernes 18 , sobre la cancha del Estadio Al Khor, bajo el mando de su entrenador, Gerardo “Tata” Martino.

Raúl Jiménez entrenó sin complicaciones con México

La escuadra mexicana volvió a saltar a la cancha a la misma hora que su sesión anterior, comenzando con los habituales ejercicios de calentamiento, en donde se pudo observar al delantero del Wolverhampton Wanderes, Raúl Jiménez, trabajando de manera normal y al parejo de sus compañeros, desempeñando sin complicaciones los ejercicios con balón.

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Cabe mencionar que el ex jugador de las águilas del América, regresó a la actividad en el partido amistoso contra Suecia el pasado miércoles 16 de noviembre, entrando de cambio en la segunda mitad, tras poco más de dos meses de inactividad a causa de una pubalgia, sin embargo, a falta de tres dias, aún no es seguro que Jiménez pueda ver minutos en el debut de México ante los polacos.

¿Cuándo juega México en el Mundial de Qatar 2022?

México quedó emparejado dentro del Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, debutando el martes 22 de noviembre frente a los polacos, comandados por Robert Lewandowski, en el Estadio 974, posteriormente se medirá a los argentinos, liderados por Lionel Messi, el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail y cerrará la fase de grupos ante los saudíes el miércoles 30 de noviembre nuevamente en el Estadio Lusail.

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