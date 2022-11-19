Los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino debutan mañana 22 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 y la afición azteca se encuntra en espera del anciado resultado victorioso de cara su primer compromiso, dónde se medirá ante los de Robert Lewandowski.

La Selección de México forma parte del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022, junto a el conjunto de Polonia, Argentina y Arabia Saudita. El segundo encuentro de la escuadra tricolor será ante la Argentina de Lionel Messi el próximo 26 de novimebre desde el Estadio Lusiail.

Finalmente México cerrará la primera fase del torneo ante Arabia Saudita el 30 del mismo mes, donde conoceremos a los clasificados a la siguente ronda de la competencia.

El encuentro se ve muy parejo entre ambos equipos, el nivel puede ser similar en cuanto condiciones. Sin embargo, sabemos de las capacidades de la figuras de Polonia, el delantero estrella del FC Barcelona, Robet Leandowski y el mediocampista del Napoli Piotr Zieliński seran muy peligrosos con sus aproximaciones al arco mexicano.

Esto no significa mucho previo al arranque del partido debut de México, pues las redes sociales se han comenzado ha encender con diversas opiniones en torno al la presentación de los nacionales. Amantes del futbol que ven a los azteca con una cerrada victoria ante los europeos, el debate es amplio. Pero la confianza en los aztecas está a tope.

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México se ve favorito a Polonia

En Twitter se hizo viral una encuesta en la que preguntaron cuáles serían los resultados de la Selección Mexicana en la fase de grupos, en la que se medirán a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, a la que la afición respondió pronosticando, en su mayoría, un triunfo de la Selección Azteca sobre los polacos.

Hubo pronósticos de todos lados. Incluso hubo quienes señalaron que la México únicamente sumaría dos puntos, producto de dos empates frente a Polonia y Arabia Saudita, además de una derrota contra Argentina. En ese escenario, el equipo dirigido por Gerardo Martino no superaría la fase de grupos.

🇲🇽 3 - 1 Polonia🇵🇱

🇦🇷Argentina 4 - 1 México🇲🇽

🇸🇦 Arabia Saudita 1 - 4 México🇲🇽#QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup — Old Tasty Paunović.❤🤍🇷🇸🐐 (@AdolfoPortela17) November 19, 2022

Espero haya sorpresas, pero…



🇲🇽 1 – 1 🇵🇱

🇦🇷 2 – 1 🇲🇽

🇸🇦 1 – 1 🇲🇽



Contra Argentina le van a echar 🥚🥚 pero será el típico “Jugando como nunca, perdiendo como siempre”. Ah, y nos quedamos en fase de grupos, Polonia sí gana a Arabia Saudita. — Ale Ramos (@alexitoramos771) November 19, 2022

🇲🇽 México 2 vs 1 Polonia 🇵🇱

🇦🇷 Argentina 1 vs 1 México 🇲🇽

🇸🇦 Arabia Saudita 0 vs 2 México 🇲🇽 — ROB🤠😇😎 (@ROBERTOM_GONAC) November 19, 2022

1° juego Empate

2° Juego Pierde

3° Gana Mexico



4 Pts, no se si con esto le alcance a Mexico — RubenGonzalez (@ru_da_go) November 19, 2022

México 1-0 Polonia

Argentina 0-0 Mexico

México 2-1 Arabia Saudita — Rolfi (@hecktitor) November 19, 2022

🇲🇽2- 1🇵🇱

🇦🇷2-2🇲🇽

🇸🇦0-2🇲🇽

Ahy están mis pronósticos apunteenle banda 😉👌 y chequen este tweet 😉👌 antes de que #TwitterDown 😅 — Joel Aguirre (@JoelFlo23) November 19, 2022

México 1 Polonia 2

Argentina 3 México 1

Arabia Saudita 1 México 3 — Adrián Martínez Nájera (@metalheart2011) November 19, 2022

Llegó el momento de dar mis pronósticos de México en el mundial.

🇲🇽🆚🇵🇱 2:1

🇲🇽🆚🇦🇷 1:1

🇲🇽🆚🇸🇦 2:0



Segundo lugar de grupo — Luis (@Luisite_ferchis) November 19, 2022

También hubo mucho optimismo, en algunos aficionados que pronosticaron que México sumaría siete unidades en la fase de grupos, lo que significaría dos victorias, frente a Polonia y Arabia Saudita, además de un empate frente a la Albiceleste, en el segundo partido.

El marcador que más viral se hizo, sobre las posibilidades de México en el Mundial de Qatar 2022, fue el triunfo sobre Polonia por 2-1. Es por eso que se volvió tendencia, lo que significaría un debut verdaderamente exitosos, tras haber cerrado su preparación mundialista con una derrota frente a Suecia, en un encuentro amistosos que se disputó en Girona.

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