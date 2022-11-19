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Estadísticas y pronóstico de México vs Polonia | Grupo C Qatar 2022

Mañana debuta la Selección de México en el Campeonato Mundial de Qatar 2022, la afición azteca dio su pronóstico del duelo que sostendrán ante Polonia

Selección Mexicana predicciones de la IA Copa Mundial de la FIFA 2026™
La IA predijo cómo le irá a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MEXSPORT

Escrito por: Pedro Gálvez

Los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino debutan mañana 22 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 y la afición azteca se encuntra en espera del anciado resultado victorioso de cara su primer compromiso, dónde se medirá ante los de Robert Lewandowski.

La Selección de México forma parte del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022, junto a el conjunto de Polonia, Argentina y Arabia Saudita. El segundo encuentro de la escuadra tricolor será ante la Argentina de Lionel Messi el próximo 26 de novimebre desde el Estadio Lusiail.

Finalmente México cerrará la primera fase del torneo ante Arabia Saudita el 30 del mismo mes, donde conoceremos a los clasificados a la siguente ronda de la competencia.

El encuentro se ve muy parejo entre ambos equipos, el nivel puede ser similar en cuanto condiciones. Sin embargo, sabemos de las capacidades de la figuras de Polonia, el delantero estrella del FC Barcelona, Robet Leandowski y el mediocampista del Napoli Piotr Zieliński seran muy peligrosos con sus aproximaciones al arco mexicano.

Esto no significa mucho previo al arranque del partido debut de México, pues las redes sociales se han comenzado ha encender con diversas opiniones en torno al la presentación de los nacionales. Amantes del futbol que ven a los azteca con una cerrada victoria ante los europeos, el debate es amplio. Pero la confianza en los aztecas está a tope.

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México se ve favorito a Polonia

En Twitter se hizo viral una encuesta en la que preguntaron cuáles serían los resultados de la Selección Mexicana en la fase de grupos, en la que se medirán a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, a la que la afición respondió pronosticando, en su mayoría, un triunfo de la Selección Azteca sobre los polacos.

Hubo pronósticos de todos lados. Incluso hubo quienes señalaron que la México únicamente sumaría dos puntos, producto de dos empates frente a Polonia y Arabia Saudita, además de una derrota contra Argentina. En ese escenario, el equipo dirigido por Gerardo Martino no superaría la fase de grupos.

También hubo mucho optimismo, en algunos aficionados que pronosticaron que México sumaría siete unidades en la fase de grupos, lo que significaría dos victorias, frente a Polonia y Arabia Saudita, además de un empate frente a la Albiceleste, en el segundo partido.

El marcador que más viral se hizo, sobre las posibilidades de México en el Mundial de Qatar 2022, fue el triunfo sobre Polonia por 2-1. Es por eso que se volvió tendencia, lo que significaría un debut verdaderamente exitosos, tras haber cerrado su preparación mundialista con una derrota frente a Suecia, en un encuentro amistosos que se disputó en Girona.

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