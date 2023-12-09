México y Estados Unidos presentan candidatura para el Mundial Femenino de 2027

Algo que se sabía desde hace tiempo fue oficializado por la Federación Mexicana de Futbol, que confirmó haber presentado una candidatura en conjunto con la U.S. Soccer para ser sedes de la Copa Mundial Femenina de 2027.

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Junto al anuncio de la candidatura, dieron a conocer el nombre de la misma: “New Heights”, Nuevas Alturas y que tiene como objetivo acelerar el crecimiento del juego y un nuevo compromiso de apoyo al desarrollo del futbol femenil alrededor del mundo.

La candidatura de México y Estados Unidos para el Mundial de 2027

Ambas Federaciones presentaron los documentos pertinentes a la FIFA, donde dieron a conocer una alianza que buscará aprovechar el momento de crecimiento que vive actualmente el balompié femenino.

En el comunicado compartido por la FMF, dieron a conocer los detalles de la candidatura. “Juntos, México y Estados Unidos pretenden llevar el futbol mundial a Nuevas Alturas”, compartieron, haciendo referencia al eslogan oficial de la misma.

En lo que presentaron al máximo organismo de futbol mundial, se incluyó un plan infraestructural, donde se dio a conocer que todo lo necesario está listo para recibir un Mundial. Desde instalaciones de entrenamiento, hasta sedes de partidos, campamentos y hoteles.

Presentamos, con @ussoccer, una candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) December 8, 2023

En 2026, estos mismos países serán anfitriones de la Copa Mundial Masculina, por lo que toda la infraestructura que se utilice para esa justa, podría ser reutilizara para la versión femenina del torneo mundial femenino.

El mundial de esta categoría se ha celebrado en territorio estadounidense en 1999 y 2003, mientras que México nunca ha recibido uno de esta índole, pero Estados Unidos, a la fecha, mantiene el récord de más asistencia a un partido internacional con 90,185 espectadores.

¿Cuándo se anuncia la sede del Mundial Femenino de 2027?

Pero la competencia para México y Estados Unidos será complicada, pues se presentaron un total de cuatro candidaturas: Bélgica/Alemania/Países Bajos en conjunto, Brasil y Sudáfrica, además de México/Estados Unidos.

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Con base en esto, la FIFA lleva a cabo visitas de inspección a cada una de las posibles sedes, mismas que terminaran en febrero del próximo año y meses más tarde, en mayo, en el Congreso de la FIFA se dará a conocer la sede del torneo.