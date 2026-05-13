El partido en el que México ESTRENARÁ su nueva playera para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El pasado lunes 11 de mayo del 2026, la Selección Mexicana dio a conocer su nueva playera negra que usará para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya se conoce la fecha y el rival contra el que va a estrenar su nueva indumentaria.

La fecha y rival en el que estrenará México la playera de negra

La Selección Mexicana nuevamente ha regresado a sacar una playera negra la cual es su tercera equipación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya se conoce el día y el rival contra el que lo usará por primera vez.

México va a estrenar su playera negra para el viernes 22 de mayo del 2026, cuando enfrente a la Selección de Ghana en el partido de preparación que tendrá de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



México vs Ghana

Fecha: viernes 22 de mayo del 2026

Hora: 13 horas tiempo del centro de México

Así es la nueva playera de México

La tercera equipación de México abandona los colores tradicionales para bañarse en un negro absoluto, símbolo de elegancia y autoridad. La camiseta presenta un gráfico geométrico sutil tono sobre tono que recorre toda la prenda. Este patrón está inspirado directamente en las tradiciones textiles de las comunidades mexicanas, formando de manera artística el acrónimo "MX".

El diseño se complementa con un elegante cuello en forma de "V" con superposición negra y un delicado ribete verde, detalle que se replica en los puños de las mangas.

