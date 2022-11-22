México vs Polonia EN VIVO | Copa del Mundo Qatar 2022, partido Grupo C

La Selección Mexicana debuta en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Polonia.

Luego de una larga espera, la Selección Azteca y las ‘Aguilas Blancas’ hacen su presentación en el Grupo C, mismo que comparten con Argentina y Arabia Saudita, equipos que ya disputaron su juego correspondiente con triunfo de los ‘Halcones Verdes’ sobre el conjunto de Lionel Messi.

El encuentro tiene como sede la cancha del Estadio 974 y se va a disputar en punto de las 10:00, tiempo del Centro de México.

Dirigidos por Gerardo Martino, la Selección Azteca llega al debut en el Mundial luego de haber perdido su último juego amistoso ante Suecia.

Por su parte, Polonia, liderado por Robert Lewandowski, llega al compromiso tras haber vencido a Chile en un encuentro en el que el delantero del Barcelona no vio actividad.

Sin sentirse como favoritos, algunos jugadores han mostrado su respeto por la escudara mexicana, destacando a futbolistas como Guillermo Ochoa e Hirving ‘Chucky’ Lozano.

El árbitro del encuentro es el australiano, Chris Beath, quien cuenta con dos décadas de experiencia como silbante y va a estar acompañado por sus compatriotas Anton Shchetinin y Ashley Beecham como asistentes. La francesa Stéphanie Frappart será la cuarta árbitra.

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¿Dónde ver el partido de México vs Polonia?

El partido de la Selección Mexicana frente a Polonia lo puedes disfrutar mediante la señal de Azteca 7. De igual forma, puedes seguir la cobertura en vivo a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Para la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, México se enfrenta a Argentina el sábado 26 de noviembre. Por su parte, la Selección de Polonia se mide a Arabia Saudita el mismo día.

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