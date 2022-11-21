Jugador de Polonia reconoce el peligro que representa Hirving Lozano

La Selección Mexicana debuta ante Polonia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. De cara al encuentro del Grupo C, el defensor Bartosz Bereszyński, elogió el nivel de Hirving Lozano.

“Lozano es jugador que busca el uno contra uno. Siempre está buscando su pie derecho y puede llegar al segundo poste. Es un jugador muy peligroso. Le gusta batirse en los duelos individuales.

“Ha estado en un gran momento de forma en las últimas semanas en la Serie A. Es una gran individualidad. Vimos los juegos de México. El equipo tiene mucha calidad, pero también tiene debilidades”, dijo Bereszyński en conferencia de prensa.

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Sobre los jugadores de la Selección Mexicana, el guardameta de Polonia, Wojciech Szczesny, destacó el nivel de Guillermo Ochoa, no obstante, espera que el arquero mexicano saque varios balones de su arco.

"Siempre ha sido un auténtico genio. Es un guardameta excelente. Jugando grandes torneos… recuerdo que jugó muy bien en 2014 y esperemos que mañana tenga que recoger muchos balones de su red", dijo el portero de la Juventus en conferencia, Wojciech Szczesny, quien también habló del 'Chucky' Lozano.

“México está a un nivel similar. Tienen jugadores espectaculares; como Hirving Lozano, que ha sido uno de los principales extremos en la Serie A. Les hemos analizado muy bien y ahora toca llevar la teoría a la práctica”.

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TV Azteca transmitirá México vs Polonia

El primer juego de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es ante Polonia. El equipo dirigido por Gerardo Martino se mide a las ‘Aguilas Blancas’ el martes 22 de noviembre, partido que puedes disfrutar a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 10:00 horas, tiempo del Centro de México.

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