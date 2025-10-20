¡CONFIRMADO!: México presenta su candidatura para organizar un nuevo Mundial

México presentó este lunes 20 de octubre oficialmente su candidatura para organizar el Mundial Femenil 2031 de manera conjunta con las Federaciones de Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, a través del comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, y la directora deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles, Andrea Rodebaugh.

México presenta candidatura para organizar Mundial Femenil 2013 con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica

El anuncio oficial se realizó en la Ciudad de Nueva York y se compartió a través de las redes sociales de las federaciones participantes y busca unir a los diferentes territorios que comprende la Concacaf como lo son Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

“Esta candidatura refleja la confianza que la FIFA y Concacaf han depositado en nuestras Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del futbol femenil ", señaló Mikel Arriola a través de un comunicado.

Hasta el momento, no hay más candidaturas confirmadas, aunque las federaciones interesadas en albergar la justa mundialista femenil tendrán hasta noviembre de este año para presentar una propuesta clara.

La FIFA tomará su decisión final el próximo 30 de abril del 2026 en su congreso a celebrarse en la ciudad de Vancouver, Canadá, cuando se anuncia la sede oficial del Mundial Femenil 2031.

Se espera que el evento reciba a unos 4.5 millones de aficionados en los estadios de los cuatro países que conforman la candidatura, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

México buscará su cuarto Mundial mayor

Con esta propuesta, México buscará ser sede de su cuarta Copa del Mundo de categoría mayor tras la organización de los Mundiales varoniles de 1970, 1986, 2026.

Previamente, nuestro país fue sede del Campeonato Mundial Femenil de Futbol en 1971 en el que la Selección Mexicana terminó subcampeona del certamen; sin embargo, el torneo no fue considerado como oficial, aunque marcó un precedente importante para el desarrollo del balompié femenino.

