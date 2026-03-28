¡NOOO! México pudo haber vencido a Portugal, pero Hormiga González falló la más clara del partido

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Revive el resumen y goles del partido entre México y Portugal, en un emocionante amistoso internacional durante la reinauguración del Estadio Banorte. Un encuentro lleno de intensidad, grandes jugadas y momentos clave.
Revive el resumen extendido del partido entre México y Portugal, un amistoso internacional lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas. Disfruta todos los goles, atajadas, fallas y momentos clave de este gran encuentro.
Armando “La Hormiga” González tuvo una oportunidad clarísima, pero no logró definir en el duelo entre México y Portugal. Una jugada que pudo cambiar el partido y que deja a todos sorprendidos.
Se calientan los ánimos en el partido entre México y Portugal, con empujones, reclamos y mucha tensión en la cancha. El encuentro sube de intensidad y se vive con todo dentro del campo.
México se salva de manera espectacular con una doble barrida defensiva que evita el gol de Portugal. Una jugada heroica que mantiene el marcador y enciende el partido.
Portugal estuvo a nada de marcar, pero el disparo pasa rozando el arco y México se salva en una jugada de mucho peligro. Un aviso claro que mantiene la tensión al máximo en el partido.
Revive lo mejor del primer tiempo entre México y Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Un partido lleno de intensidad, llegadas y momentos clave que marcan el rumbo del encuentro.
Portugal estuvo a nada de abrir el marcador, pero el balón se estrella en el poste y México se salva en una de las jugadas más claras del partido. Un momento de máxima tensión que pudo cambiar el rumbo del encuentro.
Álvaro Fidalgo tuvo la oportunidad más clara del partido, pero dejó escapar el gol en el duelo entre México y Portugal. Una jugada que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro y que ya es una de las más comentadas del partido.
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