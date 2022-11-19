México 1-2 Suecia | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

De cara al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino llega al Mundial luego de haber perdido contra Suecia.

La Selección Azteca no pudo salir victoriosa en el último ensayo previo a su debut en Qatar 2022, donde enfrentará a Polonia el próximo 22 de noviembre.

El conjunto nacional, cayó por marcador de 2-1 en Girona. En un encuentro en el que México enfrentó a un rival con características similares a las de las ‘Aguilas Blancas’, la escuadra del ‘Tata’ tuvo un tropiezo.

Las emociones en el encuentro llegaron durante el segundo tiempo. La Selección de Suecia se fue arriba al minuto 54 por conducto de Marcus Rohdén. Posteriormente, Alexis Vega igualaría la pizarra tras un servicio de Héctor Herrera al cumplir la hora de juego.

Fue en la recta final del compromiso, que Mattias Svanberg aprovecharía una jugada a balón parado para hacer el 2-1 definitivo al minuto 84 y darle la victoria al equipo dirigido por Janne Andersson.