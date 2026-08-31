México también le llora a Messi: estos son todos los partidos que Leo le ganó a la Selección Mexicana

La historia de Lionel Messi con la selección de Argentina llegó a su final y México también forma parte de ese recorrido. El delantero enfrentó 6 veces a la Selección Nacional durante su etapa internacional y nunca conoció la derrota. Fueron 5 victorias de la Albiceleste y 1 empate, con varios encuentros que quedaron marcados para la Selección Mexicana.

Los partidos que Messi le ganó a México

El primer enfrentamiento de Leo contra México fue en el Mundial de Alemania 2006. Messi ingresó a los 84’ de los Octavos de Final y fue testigo desde la cancha del gol de Maxi Rodríguez en tiempos extra, que le dio a Argentina la victoria por 2-1.

LEIPZIG, GERMANY - JUNE 24: Lionel Messi of Argentina is put under pressure by Zinha, Gerardo Torrado and Gonzalo Pineda of Mexico during the FIFA World Cup Germany 2006 Round of 16 match between Argentina and Mexico played at the Zentralstadion on June 24, 2006 in Leipzig, Germany. (Photo by Clive Mason/Getty Images) |Clive Mason/Getty Images

Volvieron a encontrarse en la Copa América 2007, en semifinales y Messi tuvo un papel decisivo. El argentino marcó uno de los goles. La rivalidad continuó en un amistoso disputado en 2008 con Messi marcando un gol y entregando una asistencia. Posteriormente, en el Mundial de Sudáfrica 2010, también logró imponerse.

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La vez que Messi no le ganó a México

Después de varios años sin enfrentarse, México y Argentina se reencontraron en 2015. Fue la única vez que Argentina no le ganó a México con Messi en cancha. Terminó 2-2 a pesar de que Leo marcó.

Messi vs México en la Copa América 2007

El final de la rivalidad Messi - México

El último capítulo llegó en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™. Argentina necesitaba ganar después de perder ante Arabia Saudita y encontró la respuesta en Messi. Leo marcó un gol y una asistencia. Luego la albiceleste fue campeona del mundo.

En total, Messi registró 4 goles y 3 asistencias contra México. La Selección Mexicana terminó con 5 derrotas y 1 empate en esos 6 partidos. Además, Argentina eliminó al combinado nacional en tres torneos oficiales con el argentino en la cancha: Alemania 2006, Copa América 2007 y Sudáfrica 2010.

Así terminó una rivalidad que acompañó buena parte de la carrera internacional de Messi. México nunca pudo vencerlo con la Albiceleste y Qatar 2022 terminó siendo el último enfrentamiento entre ambos.

Historial de Messi vs. México

24/06/06 - Mundial 2006 (Octavos de final) - Argentina 2-1 México. 36 minutos jugados.

11/07/07 - Copa América 2007 (Semifinales) - Argentina 3-0 México. 90 minutos jugados. (1)

05/06/08 - Amistoso Internacional - Argentina 4-1 México. 85 minutos jugados. (1 gol, 1 asistencia)

27/06/10 - Mundial 2010 (Octavos de final) - Argentina 3-1 México. 90 minutos jugados. (1 asistencia)

08/09/15 - Amistoso Internacional - Argentina 2-2 México. 90 minutos jugados. (1 gol)

26/11/22 - Mundial 2022 (Fase de Grupos - Grupo C) - Argentina 2-0 México. 90 minutos jugados. (1 gol, 1 asistencia).