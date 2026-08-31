México también le llora a Messi: estos son todos los partidos que Leo le ganó a la Selección Mexicana
Lionel Messi anunció su retiro en Argentina y muchos recuerdan el historial con México
La historia de Lionel Messi con la selección de Argentina llegó a su final y México también forma parte de ese recorrido. El delantero enfrentó 6 veces a la Selección Nacional durante su etapa internacional y nunca conoció la derrota. Fueron 5 victorias de la Albiceleste y 1 empate, con varios encuentros que quedaron marcados para la Selección Mexicana.
Los partidos que Messi le ganó a México
El primer enfrentamiento de Leo contra México fue en el Mundial de Alemania 2006. Messi ingresó a los 84’ de los Octavos de Final y fue testigo desde la cancha del gol de Maxi Rodríguez en tiempos extra, que le dio a Argentina la victoria por 2-1.
Volvieron a encontrarse en la Copa América 2007, en semifinales y Messi tuvo un papel decisivo. El argentino marcó uno de los goles. La rivalidad continuó en un amistoso disputado en 2008 con Messi marcando un gol y entregando una asistencia. Posteriormente, en el Mundial de Sudáfrica 2010, también logró imponerse.
TE PUEDE INTERESAR:
- Martín Demichelis podría quitarle a Matías Almeyda un titular de Rayados para llevarlo a Europa
- Matías Almeyda reaccionó al interés de River Plate de sacarlo de Rayados de Monterrey
- CONFIRMADO: Cruz Azul sorprende y ficha nuevo refuerzo tras su triunfo ante Necaxa
La vez que Messi no le ganó a México
Después de varios años sin enfrentarse, México y Argentina se reencontraron en 2015. Fue la única vez que Argentina no le ganó a México con Messi en cancha. Terminó 2-2 a pesar de que Leo marcó.
El final de la rivalidad Messi - México
El último capítulo llegó en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™. Argentina necesitaba ganar después de perder ante Arabia Saudita y encontró la respuesta en Messi. Leo marcó un gol y una asistencia. Luego la albiceleste fue campeona del mundo.
En total, Messi registró 4 goles y 3 asistencias contra México. La Selección Mexicana terminó con 5 derrotas y 1 empate en esos 6 partidos. Además, Argentina eliminó al combinado nacional en tres torneos oficiales con el argentino en la cancha: Alemania 2006, Copa América 2007 y Sudáfrica 2010.
Así terminó una rivalidad que acompañó buena parte de la carrera internacional de Messi. México nunca pudo vencerlo con la Albiceleste y Qatar 2022 terminó siendo el último enfrentamiento entre ambos.
Historial de Messi vs. México
- 24/06/06 - Mundial 2006 (Octavos de final) - Argentina 2-1 México. 36 minutos jugados.
- 11/07/07 - Copa América 2007 (Semifinales) - Argentina 3-0 México. 90 minutos jugados. (1)
- 05/06/08 - Amistoso Internacional - Argentina 4-1 México. 85 minutos jugados. (1 gol, 1 asistencia)
- 27/06/10 - Mundial 2010 (Octavos de final) - Argentina 3-1 México. 90 minutos jugados. (1 asistencia)
- 08/09/15 - Amistoso Internacional - Argentina 2-2 México. 90 minutos jugados. (1 gol)
- 26/11/22 - Mundial 2022 (Fase de Grupos - Grupo C) - Argentina 2-0 México. 90 minutos jugados. (1 gol, 1 asistencia).
GRACIAS PARA TODA LA VIDA 💙🇦🇷— TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2026
El EMOTIVO video que subió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hvFgppoTXF