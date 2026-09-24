México tiene a un central de 1.93 y de raíces inglesas, pero no lo convoca y Bangladesh ya se lo robó

La gestión de Andrés Lillini al frente de las categorías con límite de edad de la Selección de México se ha encargado de buscar opciones fuera de nuestras fronteras para nutrir al conjunto azteca y una de esas alternativas podría ser Zidane Yousuf, un defensa con raíces mexicanas de 19 años y 1.93 de estatura.

Te puede interesar: ¡Llegó tirando órdenes! Javier Aguirre no pierde el tiempo y toma el mando del entrenamiento en su primeras horas en Valencia

RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

Zidane Yousuf, el central mexicano que Bangladesh ya convocó a su selección mayor

Zidane Yousuf nació el 22 de septiembre en Londres, Inglaterra, de madre mexicoamericana y padre de Bangladesh, por lo que este país asiático se ha adelantado para convocar al futbolista, primero en sus categorías inferiores y ahora también en la mayor.

Yousuf ha desarrollado su carrera en las categorías menores del futbol de Inglaterra, debutando profesionalmente con el Walton & Hersham, equipo de la Quinta División Inglesa y recibiendo tres convocatorias para la Selección Sub 20 de Bangladesh.

El central destaca por sus 1.93 cm, una estatura comparable con la de César Montes, capitán de la Selección Mexicana que es uno de los jugadores más altos del futbol mexicano y un tamaño que pocas veces se puede encontrar en los jugadores nacionales.

Actualmente, el jugador no tiene equipo tras haber finalizado su contrato con el Walton en julio de este año, pero fue convocado por la Selección bangladesí para disputar la Copa FIFA ASEAN en donde se enfrentará a su similar de Malasia este viernes 25 de septiembre en el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, Indonesia.

Te puede interesar: Ecuador sigue en CRISIS provocada por México en el Mundial 2026 y es APLASTADO en partido amistoso