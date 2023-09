Horario y dónde ver México vs Uzbekistán EN VIVO | Amistoso Fecha FIFA

Jaime Lozano ha comenzado de forma oficial su camino al frente de la Selección Mexicana con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026. Luego de empatar 2-2 ante Australia en el primer partido de la Fecha FIFA del mes de septiembre, el combinado nacional ya tiene en mente su siguiente compromiso, el cual es frente a Uzbekistán antes de que se reanude la actividad en las Ligas alrededor del mundo.

Con goles de Raúl Jiménez y César ‘El Chino’ Huerta, la Selección Azteca pudo rescatar la igualada tras ir abajo en el marcador por 2-0 tras las anotaciones de Harry Souttar y Martin Boyle. Tras un juego en el que el conjunto comandado por el ‘Jimmy’ no se pudo salvar de las opiniones negativas debido a la falla de Santiago Giménez desde los once pasos y por no haber podido conseguir la victoria en la cancha del AT&T Stadium, México tiene una nueva oportunidad de mostrar una nueva cara contra su siguiente rival.

Te puede interesar: ¿Cuándo es el próximo juego de México en la Fecha FIFA de septiembre?

Horario y dónde ver en vivo México vs Uzbekistán

El martes 12 de septiembre, la Selección Mexicana se mide contra Uzbekistán en la cancha del Mercedes-Benz Stadium. Para dicho encuentro, se espera ver caras nuevas en el once inicial de Jaime Lozano, pues es probable que el entrenador quiera ver a más elementos de la lista de convocados tener minutos en la Fecha FIFA.

En punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX, vas a poder disfrutar del encuentro de México vs Uzbekistán en vivo mediante la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, en la que va a ser la segunda prueba del ‘Jimmy’ Lozano al frente del conjunto nacional tras haber ganado la Copa Oro 2023 como estratega interino.

Te puede interesar:¡No sería delantero! Jaime Lozano revela dónde jugaría Julián Quiñones