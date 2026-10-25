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México vs Australia Femenil Sub-17: VER EN VIVO y GRATIS el partido del Mundial Sub-17; las mexicanas buscan avanzar en el torneo; marcador online

Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto del Mundial Femenil Sub-17, donde México enfrenta a Australia en acciones del Grupo F

México vs Australia Femenil
México vs Australia Femenil | Mundial Sub 17

Hoy domingo 25 de octubre, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se enfrentará ante su similar de Australia en acciones decisivas correspondientes al Grupo F. Este emocionante encuentro definirá el rumbo definitivo del combinado tricolor en la justa mundialista y la posibilidad matemática de seguir avanzando en el torneo internacional.

El panorama para la escuadra nacional es sumamente claro en su búsqueda por el pase a la siguiente ronda. Si México gana o empata ante Australia, asegura automáticamente el segundo lugar de la clasificación y amarra su boleto directo a la fase de eliminación de los Octavos de Final.

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En caso de concretar su anhelada clasificación, la escuadra mexicana avanzará a una fase de eliminación directa de altísima exigencia. En esta etapa definitiva, potencias internacionales como Brasil, Japón y Nigeria también figuran como grandes protagonistas y posibles contendientes en el camino hacia el título del Mundial Femenil Sub-17.

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