México vs Australia Femenil Sub-17: VER EN VIVO y GRATIS el partido del Mundial Sub-17; las mexicanas buscan avanzar en el torneo; marcador online
Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto del Mundial Femenil Sub-17, donde México enfrenta a Australia en acciones del Grupo F
Hoy domingo 25 de octubre, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se enfrentará ante su similar de Australia en acciones decisivas correspondientes al Grupo F. Este emocionante encuentro definirá el rumbo definitivo del combinado tricolor en la justa mundialista y la posibilidad matemática de seguir avanzando en el torneo internacional.
El panorama para la escuadra nacional es sumamente claro en su búsqueda por el pase a la siguiente ronda. Si México gana o empata ante Australia, asegura automáticamente el segundo lugar de la clasificación y amarra su boleto directo a la fase de eliminación de los Octavos de Final.
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En caso de concretar su anhelada clasificación, la escuadra mexicana avanzará a una fase de eliminación directa de altísima exigencia. En esta etapa definitiva, potencias internacionales como Brasil, Japón y Nigeria también figuran como grandes protagonistas y posibles contendientes en el camino hacia el título del Mundial Femenil Sub-17.
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