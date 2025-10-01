deportes
México vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 2 del Mundial Sub-20, miércoles 1 de octubre de 2025; marcador online

México vs España hoy miércoles 1 de octubre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-20 Chile 2025. Te traemos los detalles en vivo del partido

Gilberto Mora
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
La Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a España en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 Chile 2025, en un partido que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo. El encuentro se disputará en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

México llega con buen ánimo tras empatar 2-2 ante Brasil en su debut, mostrando carácter y talento ante uno de los favoritos. Gilberto Mora, mediapunta de 16 años surgido de Xolos de Tijuana, fue la figura del partido y ha captado la atención de la prensa internacional, especialmente en España, donde lo consideran “la mayor amenaza” para La Roja.

Por su parte, España cayó sorpresivamente ante Marruecos en la primera jornada y necesita sumar puntos para mantenerse con vida en el torneo. El equipo ibérico, dirigido por Paco Gallardo, buscará recomponer el camino ante un México que ha demostrado solidez y ambición.

El técnico mexicano, Eduardo Arce, ha destacado la madurez de sus jugadores y confía en que el conjunto Azteca pueda dar otro golpe de autoridad. “Este grupo tiene hambre, tiene talento y está listo para competir contra cualquiera”, declaró en conferencia previa.

El duelo promete intensidad, buen futbol y emociones. Ambos equipos saben que una derrota podría complicar su clasificación a octavos de final, por lo que se espera un choque de alto nivel en el Estadio Nacional de Santiago.

Selección Mexicana
España
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

