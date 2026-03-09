México vs Estados Unidos: ¿A qué hora es el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Este lunes 9 de marzo a las 6:00 PM (hora del centro de México) en el Daikin Park de Houston, Texas, se jugará el esperado duelo entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 Este enfrentamiento corresponde al tercer juego del Grupo B y enfrenta a dos selecciones invictas.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha encendido la pasión de los aficionados desde sus primeras jornadas. México y Estados Unidos llegan a este choque con marca perfecta de 2-0, luego de superar a Gran Bretaña y Brasil en sus respectivos compromisos. El encuentro de hoy no solo definirá al líder del grupo, sino que también marcará el rumbo de ambas novenas hacia la siguiente ronda.

Fecha y hora del partido México vs Estados Unidos

Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026

Hora: 6:00 PM (hora del centro de México)

(hora del centro de México) Lugar: Daikin Park, Houston, Texas

¿Cómo llegan México y Estados Unidos a este juego?

México llega con gran confianza tras una victoria contundente sobre Brasil por 16-0, demostrando poder ofensivo y solidez en el pitcheo.

llega con gran confianza tras una victoria contundente sobre Brasil por 16-0, demostrando poder ofensivo y solidez en el pitcheo. Estados Unidos , por su parte, ha mostrado consistencia y profundidad en su roster, con figuras como Aaron Judge liderando la ofensiva.

, por su parte, ha mostrado consistencia y profundidad en su roster, con figuras como Aaron Judge liderando la ofensiva. Ambos equipos han sido protagonistas en ediciones anteriores del torneo, y este enfrentamiento es considerado uno de los clásicos modernos del beisbol.

¿Cuáles son los jugadores clave a seguir?

Jonathan Aranda (México) : pieza fundamental en la ofensiva mexicana, con capacidad para producir carreras en momentos decisivos.

: pieza fundamental en la ofensiva mexicana, con capacidad para producir carreras en momentos decisivos. Aaron Judge (Estados Unidos): estrella de MLB, su poder al bate representa una amenaza constante para cualquier lanzador rival.

¿Qué es lo que se están jugando?

Este partido no es solo un choque por el primer puesto del Grupo B, sino también de orgullo nacional.

Para México , una victoria significaría consolidarse como potencia emergente en el beisbol internacional.

, una victoria significaría consolidarse como potencia emergente en el beisbol internacional. Para Estados Unidos, reafirmar su dominio histórico en el torneo y asegurar el liderato del grupo.

El resultado tendrá implicaciones directas en los cruces de la siguiente ronda, donde cada triunfo es vital para avanzar hacia la fase final.

