México vs Paraguay: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, hoy martes 17 de noviembre; marcador online

La Selección de México le dice adiós al 2025 y lo hará en San Antonio contra el combinado paraguayo. Los pupilos de Javier Aguirre vienen de empatar sin goles ante Uruguay en el Territorio Santos Modelo en un partido que parece recuperaron sensaciones y con ello, buscarán el triunfo contra una Albirroja que no viene en buen momento. Los dirigidos por Gustavo Alfaro cayeron contra Estados Unidos hace unos días y el ánimo no es el ideal en el cuadro sudamericano.

