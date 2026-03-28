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México vs Portugal ¡Fidalgo deja escapar el gol ! | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | TV Azteca

Álvaro Fidalgo tuvo la oportunidad más clara del partido, pero dejó escapar el gol en el duelo entre México y Portugal. Una jugada que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro y que ya es una de las más comentadas del partido.

Por: Azteca Deportes

Álvaro Fidalgo tuvo la oportunidad más clara del partido, pero dejó escapar el gol en el duelo entre México y Portugal. Una jugada que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro y que ya es una de las más comentadas del partido.

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