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MÉXICO VS SERBIA | El posible once titular de Aguirre para su último ensayo

Javier Aguirre podría presentar ante Serbia una alineación muy similar a la que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Analizamos el posible once titular del Tri y las decisiones clave del Vasco en su último examen antes del arranque mundialista.

Por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana disputa ante Serbia su último partido de preparación antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y todo apunta a que Javier Aguirre utilizará una alineación muy cercana a la que arrancará el torneo el próximo 11 de junio.

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