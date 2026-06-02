MÉXICO VS SERBIA | El posible once titular de Aguirre para su último ensayo
Javier Aguirre podría presentar ante Serbia una alineación muy similar a la que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Analizamos el posible once titular del Tri y las decisiones clave del Vasco en su último examen antes del arranque mundialista.
La Selección Mexicana disputa ante Serbia su último partido de preparación antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y todo apunta a que Javier Aguirre utilizará una alineación muy cercana a la que arrancará el torneo el próximo 11 de junio.