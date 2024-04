Rafael Nadal le dice adiós a Montecarlo

Las malas noticias para los aficionados de tenis y para Rafael Nadal no se detienen. El tenista ibérico se pronunció a través de redes sociales para informar que no estará en el Masters 1000 de Montecarlo por molestias físicas.

''¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja.’', escribió en su cuenta de X el multi ganador de Roland Garros.

Mal en el ranking de la ATP

Nadal no ha podido recuperar su nivel y cada vez se aleja más de los primeros lugares en el ranking ATP y su competitiva forma de hacer su clasificación. El nacido en Mallorca es número 649 del mundo y sí sigue perdiéndose torneos bajará aún más.

Rafa tuvo su último ‘juego’ el 3 de marzo en Las Vegas cuando realizó un cotejo de exhibición con su compatriota Carlos Alcaraz y poco después se bajó del Masters de Indian Wells, el cual justamente ganó Carlitos a Daniil Medvedev.

Finalmente, se especula sobre el posible retiro de Rafa Nadal en los próximos meses para no forzar aún más su físico y dejar así, un legado impresionante en el deporte blanco. Cabe recordar que, del ‘Big Three’ solo queda Novak Djokovic en el top 10 del ranking ATP.

