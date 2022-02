Michael Jordan: 59 años como gran ídolo del basquetbol y del deporte

La oscuridad de la duela, el pletórico United Center a punto de hacer errupción y los ecos musicales que convirtieron a Michael Jordan en el “rey del basquetbol”.Hoy su majestad cumple 59 años, y el mundo lo recuerda como uno de los mejores atletas y deportistas de la historia. MJ logró prácticamente todo en la NBA : 6 Anillos de campeón y el mismo número de premios al Jugador Más Valioso de las Finales, con los históricos Bulls de Chicago.

El palmarés de Jordan

La noche mágica de Michael Jordan

Ganador del Concurso de Clavadas de 1987 y 1988, con la postal que inmortalizó como su firma en la marca “Air Jordan”. 10 títulos como máximo anotador de la liga y quinto mayor promedio con 30.1 puntos por encuentro. 2 veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos y miembro del imponente Dream Team (junto a Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, David Robinson, Patrick Ewing, Clyde Drexler, Chris Mullen y Christian Laettner) que dominó en Barcelona 1992.

Un ícono Pop

Un ícono de la cultura pop al mero estilo de Michael Jackson y de The Beatles. Así se aprecia en su aclamado documental “The Last Dance” del año 2020, donde se narra sus años mosos como jugador, hastasus últimos días como miembro de la dinastía formada en Chicago junto a Pippen, Dennis Rodman y Phil Jackson, entre otros.

El amigo de Bugs Bunny

Fue miembro de los Looney Tunes en la original Space Jam de 1996. Todo un hombre de negocios, dueño de los Hornets de Charlotte, y poseedor de una riqueza que asciende los 1,600 millones de dólares. Este dato representa más que las fortunas de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y David Beckham juntas, como los 3 futbolistas más ricos de la historia.

Jordan y el Beisbol

El mítico número 23. El hombre que floto sobre las duelas, tuvo un paso fugaz por el beisbol y que regresó en dos ocasiones para volver a dominar el basquetbol. Feroz competidor e insaciable ganador, larga vida a Air Jordan.