La frase que Michael Jordan inmortalizó para llegar a lo más alto: “Para aprender a triunfar, primero tienes que aprender a fallar”

Para nadie es un secreto que Michael Jordan es considerada de las leyendas más importantes que existen no solo en la NBA, sino a nivel deportivo en Estados Unidos y el resto del mundo, y esto deriva del gran trabajo que realizó tanto en el campo como fuera del mismo.

¿Michael Jordan o LeBron James?

En esencia, Michael Jordan dejó números extraordinarios durante su etapa en la NBA y, además, su figura creció una vez que confirmó su retiro del baloncesto profesional gracias a las frases que entregó, aunque entre estas destaca una que habla de la personalidad que lo caracterizó desde siempre.

¿Cuál es la frase más importante en la historia de Michael Jordan?

Michael Jordan tenía un temperamento fuerte que lo ayudó a lograr todos sus objetivos en el baloncesto. Sus deseos de siempre ganar lo hicieron un hombre reacio que mostraba su verdadera personalidad en cada frase que entregó, destacando una en donde magnifica sus logros.

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En esta frase, Michel Jordan intenta explicar que el éxito está pavimentado de fracasos y que, una vez que se llega a la cima, el deseo de trascender es cada vez más fuerte. La frase a la que nos referimos es la siguiente: “Para aprender a triunfar, primero tienes que aprender a fallar”.

Por supuesto que esta frase logró trascender las fronteras y hoy en día es recordada por los millones de fanáticos que Michael Jordan tiene a lo largo del planeta, lo cual hace de esta una de las más importantes para cualquier persona que desea trascender en el mundo del profesionalismo.

¿Cuántos títulos ganó Michael Jordan como profesional?

Michael Jordan es considerado el basquetbolista más importante de todos los tiempos, sobre todo, por los seis anillos que conquistó en su etapa en la NBA, todos ellos con los Chicago Bulls. El último se dio en el año 1998 antes de decidir retirarse del apartado profesional.