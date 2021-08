Míchel González: Macías aún se está adaptando al futbol europeo

El delantero mexicano del Getafe, José Juan Macías proveniente de Chivas, aún sigue acoplándose a su nuevo equipo. No ha podido marcar su primer gol con el conjunto español en estos partidos de pretemporada. El entrenador del club, José Miguel González, comentó en conferencia de prensa que el mexicano ha estado “aclimatándose” pero que aún le falta tiempo para adaptarse a la escuadra.

“La pretemporada estaba dentro de lo que nosotros le marcamos y justo lo que él quería. Ha sido un tiempo de aclimatación y va a seguir siéndolo”, comentó González.

El jugador pese a tener minutos con el Getafe puede no salir desde el inicio con su equipo en el primer partido en LaLiga en donde se enfrentarán contra Valencia, pero González continuó en su postura sobre Macías, que aún le falta tiempo para adaptarse.

“Está mejorando día a día su condición física, el conocimiento del juego que es distinto, el conocimiento del medio campeonato tiene otras condiciones y a todo se tiene que adaptar”, agregó Michel.

Además comentó que el hecho de que Jose Juan no haya asistido a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 fue un plus para que el jugador se pudiera empezar a adaptar y no llegara directo a los partidos sin un previo conocimiento del equipo.

“Si se hubiese ido a los Juegos, no habría tenido ese tiempo de adaptación y lo perderíamos justo cuando empieza el campeonato. Está dentro de los plazos pertinentes. Y luego es lo que le pasa a todos los delanteros, el día que marque un gol, todo parecerá más fácil y allanado. Esperamos que sea pronto”, dijo el entrenador del Getafe.

¿Qué opina Míchel González de Johan Vásquez?

Por otro lado, opinó sobre Johan Vásquez: “Tuvo un detalle magnífico tras recibir la medalla. Nos escribió al cuerpo técnico por confiar en él, dándonos las gracias. Le va a ir bien, es un defensor valiente, fuerte y tiene una personalidad y unas ganas de competir que le harán referencia en el fútbol mexicano y en el equipo donde juegue en Europa”, finalizó Jose Miguel González.