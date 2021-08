Manny Pacquiao tiene cuentas pendientes con Yordenis Ugás

El boxeador filipino Manny Pacquiao tendrá un enfrentamiento de alto calibre el próximo 21 de agosto ante el cubano Yordenis Ugás, quien entró al quite para concretar un duelo que atrae muchos reflectores y en el cual el propio asiático se ha encargado de calentar.

Pacquiao, de 42 años, y quien tiene un largo tiempo sin subir al encordado, regresará para una sorpresiva pelea, pero que se ha tornado interesante.

Ugás, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, iba a pelear en el mismo cartel, pero su rival, Maidana se lastimó el lunes y quedó fuera de combate.

Las cuentas pendientes de Pacquiao con Ugás

Hace unos meses, cuando Pacquiao no se veía para cuando regresaría al ring, la AMB decidió quitarle el título welter y dárselo a Ugás, con lo que Manny se quedó con el nombre de “campeón en receso”.

“Ugás es el campeón porque yo le dí mi cinturón. Ahora decidiremos todo dentro del cuadrilátero”, explicó Pacman.

Pacquiao quiere demostrar que a los 42 años tiene mucho poder

Manny Pacquiao, veterano del boxeo y que conserva un físico de alto calibre, está solamente interesado en mostrar su poder y su entrenamiento.

“Ugás estaba listo para pelear y ahora me desafiará el 21 de agosto. Me alegra mucho poder demostrar los frutos de mi ardua preparación en el gimnasio una vez que subamos al ring la noche de la pelea”, comentó el pugilista asiático.

Manny Pacquiao mantiene toda la motivación en el combate

Pacquiao, quien es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia y sin duda el mejor filipino, subrayó que le motiva medirse ante Ugas y conocer que llevará una faja al pleito del 21 de agosto.

“Yo no estoy para nada decepcionado por lo que sucedió, ya que mi esfuerzo no será en vano. Ugás trae su cinturón de campeón de la AMB a esta pelea y eso me entusiasma”, dijo el filipino.

TV Azteca transmitirá en vivo la pelea de Pacquiao

Manny Pacman Pacquio medirá fuerzas el próximo 21 de agosto, ante Yordenis Ugas, en un duelo de alto calibre en el que promete demostrar que su calidad está intacta

