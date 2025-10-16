Mientras Mauro Icardi suena para la Liga BBVA MX, Wanda Nara tuvo un encuentro polémico con su exesposo

La Liga BBVA MX podría tener una nueva estrella: Mauro Icardi, quien podría ser el fichaje bomba del Club América en 2026 . En la actualidad, el delantero argentino se encuentra en Turquía conviviendo con la modelo argentina Eugenia “China” Suárez. Mientras tanto, Wanda Nara, su expareja, sigue dando de qué hablar en la TV argentina y ahora protagonizó un cruce de palabras polémico con Maxi López, exesposo de Wanda y examigo de Icardi.

El cruce de Wanda Nara con Maxi López en la TV argentina

Nara es conductora del reality show MasterChef Celebrity (show de cocina) y López es uno de los tantos participantes del programa. Durante el episodio emitido el miércoles 15 de octubre, el exjugador del FC Barcelona fue llamado por los jurados -German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis- para presentar su segundo plato del concurso, el cual lo llamó como “La bondiola de Wanda”. Por otro lado, Icardi no sería el jugador más caro de México .

Telefe Wanda Nara y el picante cruce con Maxi López en MasterChef Celebrity

El nombre que López le colocó a su plato hace referencia a la mítica “hamburguesa” que la propia conductora había hecho viral tras difundir sus conversaciones privadas con Mauro. “En una época le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, soltó con picardía Maxi mientras el jurado degustaba su preparación.

Entre varios cruces picantes, Martitegui dio su devolución sobre el plato de Maxi López y sentenció que “hay como una búsqueda de la perfección”, algo que Wanda no dudó en confirmar: “Estoy de acuerdo que va en busca de la perfección, está con una sueca modelo de 1,90 metros, divina”.

“Maxi, sos así, vas en busca siempre de la perfección”, expresó la expareja de Icardi. A lo que López contestó con una sonrisa tímida: “Bueno, trato de mejorar”. Finalmente, en una de sus declaraciones en el backstage que la producción va intercalando mediante edición, el exjugador hizo un polémico comentario: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”.

¿Quién es la esposa de Maxi López en la actualidad?

La esposa de Maxi López es Daniela Christiansson, una modelo sueca de 34 años de edad que está en pareja con el exdelantero argentino desde el año 2014. Nació en Estocolmo, Suecia, y su fama en Europa se consolidó en 2015 cuando ganó el premio World Top Model. Entre algunas curiosidades, el ex FC Barcelona le propuso matrimonio a Christiansson para su cumpleaños número 30, a lo que ella aceptó sin dudarlo.