Mauro Icardi no sería el más valioso de la Liga BBVA MX: estos 6 jugadores lo superan en precio

Mauro Icardi es una opción para el Club América, aunque su salario con Galatasaray es un inconveniente . El delantero ha venido de más a menos en su carrera, pues a sus 32 años su valor en el mercado se desplomó, a tal grado de que en caso de que llegue a la Liga BBVA MX no sería el jugador más caro, ya que antes de él hay 6 con mejores costos.

Icardi, quien sonaba para Pumas y culpó a su exesposa de robarle , llegó a valer en algún momento 100 millones de euros (más de 2.1 mil millones de pesos), pero en la actualidad su costo es de 8 millones (más de 172 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt.

@mauroicardi Mauro Icardi tiene un valor en el mercado de 8 millones de euros, precio que es superado por 6 jugadores de la Liga BBVA MX

El argentino tocó la gloria con el Inter de Milán en 2018, pero 7 años después su valor en el mercado no es de los mejores, pues en la Liga BBVA MX es superado por:



Allan Saint–Maximin – 12 millones de euros (258.2 millones de pesos) – Club América Alexis Vega – 10 millones de euros (215.1 millones de pesos) – Toluca Álvaro Fidalgo – 9 millones de euros (193.6 millones de pesos) – Club América Alex Zendejas - 9 millones de euros (193.6 millones de pesos) – Club América Ángel Correa – 9 millones de euros (193.6 millones de pesos) – Tigres Erik Lira – 8.5 millones de euros (182.8 millones de pesos) – Cruz Azul

TE PUEDE INTERESAR:



El desplome del precio de Mauro Icardi a lo largo del tiempo

Mauro Icardi es un futbolista argentino que jugó en grandes equipos de Europa, como lo fueron PSG e Inter de Milán, donde alcanzó su precio más alto, que fue de 100 millones de euros a finales de 2018. Sin embargo, la carrera del delantero ha ido en declive, como su valor en el mercado, que actualmente está por los suelos.

El argentino pasó de la Sampdoria al Inter de Milán en 2013, cuando su valor en el mercado era de 13 millones de euros (279.3 millones de pesos). Sus grandes actuaciones lo llevaron a que su precio aumentara, a tal grado de tocar la gloria 5 años después.

Icardi estuvo en el Inter hasta 2019, cuando se fue al PSG, donde su carrera comenzó a devaluarse, pues a su salida en 2022 su precio era de 22 millones de euros (472.6 millones de pesos).

El delantero tuvo un decrecimiento de 92 millones de euros (1.9 mil millones de pesos) en un tiempo de 7 años, pues ahora en Galatasaray su costo es de 8 millones de euros y ello podría bajar en los próximos años.