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Tiene 4 goles en 100 minutos con el América; así sorprendió a sus compañeros en el entrenamiento

Este futbolista ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al Club América, por lo que también ha sorprendido a sus compañeros de equipo.

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|X: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El mercado de fichajes del Club América fue uno de los mejores que ha tenido en el pasado reciente gracias a la contratación de elementos que, sin duda, llegaron para ser titulares absolutos, teniendo como ejemplo principal lo que ocurre con el atacante colombiano Miguel Borja.

cruz azul

Miguel Borja ha tenido actuaciones espectaculares en los juegos en donde vio participación con Cruz Azul y Chivas, mismos en donde se hizo presente en el marcador. Ahora, también tuvo la capacidad de sorprender a sus compañeros durante el entrenamiento del América.

Miguel Borja, el fichaje del América que sorprende a todos en los entrenamientos

A pesar de tener 33 años de edad, Miguel Borja se ha convertido en uno de los jugadores más destacados en los entrenamientos del Club América. De hecho, ha tenido la oportunidad de sorprender a otras figuras de la institución como lo son Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez.

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Y es que, gracias a la intensidad, velocidad y potencia que muestra en los entrenamientos, el mismo Alejandro explicó que el goleador “está bravo”, por lo que se espera que Miguel pueda ganarse la confianza absoluta en el eje de ataque de cara a los siguientes partidos.

¿Cuál es el palmarés de Miguel Borja en el América?

Más allá de los minutos que nuevamente sumó contra los Rayos del Necaxa, la realidad es que la participación que Miguel Borja tuvo en sus primeros dos juegos con el América lo hacen, hasta ahora, uno de los elementos más eficaces que llegaron a la Liga BBVA MX en el mercado de fichajes.

Si se cuentan únicamente esos dos partidos ante dos de las escuadras más difíciles del futbol mexicano, Miguel Borja pudo concretar tres anotaciones en 38 minutos disputados con el Club América; además, una de ellas fue una chilena que es considerada uno de los mejores goles en la historia de la Liga BBVA MX, aunque ahora ya suma 4 goles en 110 minutos disputados.

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