Miguel Herrera arremete contra Marcelo Michel Leaño

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres continúa dando declaraciones que dan mucho de que hablar. Hace una semana recalcó que el América que ahora dirige el argentino Santiago Solari, él lo formó juego con Baños.

El rival en turno para los felinos en la Liga BBVA MX son las Chivas y ahora el estratega mexicano lanzó fuertes comentarios sobre el ahora entrenador del Guadalajara, Marcelo Michel Leaño.

El estilo de Chivas no convence a su afición | Marcaje Personal

“Ahora lo está haciendo bien, pero no sé si lo vayan a dejar o no, no sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Tiene una gran relación con Amaury y por eso está ahí, pero no lo sé, tendrá que ganársela. Si se llega a meter a la Liguilla podría estar entre los candidatos”, declaró el “Piojo”.

Te podría interesar: Napoli le puso precio al Chucky Lozano

Miguel Herrera no considera a Tigres favorito

Por si fuera poco también se le escuchó diciendo que los Tigres no son el favorito para llevarse el título del torneo Grita México 2021.





“Sin duda alguna, América es el favorito por lo que ha hecho en el torneo, es un equipo muy práctico, contundente, pero la Liguilla es totalmente distinta, lo que se hace en el torneo se olvida e inicia un nuevo certamen. Hay equipos que le pueden pelear al América, llegar a la final y ganarla”, puntualizó.

Actualmente los Tigres marchan en la posición número cuatro de la tabla general con 22 unidades, de momento clasificarían de forma directa a los cuartos de final, junto con América, Atlas y Toluca. En el calendario les resta enfrentar a las Chivas, quienes marchan como novenos en la clasificación y les urge sumar victorias a como dé lugar y cierran su actividad del torneo regular contra FC Juárez, el antepenúltimo lugar con 16 puntos producto de 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, recordemos que en este duelo los felinos se enfrentarán ante su ex entrenador; Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

“Me parece que sí podemos hacerle partido; tenemos un plantel para pelear de tú a tú, pero el que está haciendo mejor las cosas es América. Obvio que la gente exige ganar, pero hoy de repente te das cuenta de que tampoco exigen ganar gustando, porque el América ha ganado bien, llega 2-3 veces, la mete y te gana, y la gente está contenta. Tienes que adecuarte a lo que la gente quiere”, culminó.

Te podría interesar: Tuca Ferretti hace sugerencias para el uso del VAR