Miguel Herrera aclara las polémicas arbitrales del Pumas vs Tijuana

Once jornadas han transcurrido del Clausura 2024 y el Tijuana de Miguel Herrera sigue sin conocer la victoria; siete empates y cuatro derrotas tienen a los Xolos en la antepenúltima posición de la clasificación.

En esta última fecha, lograron sacarle el empate a Pumas en el Olímpico Universitario en un partido lleno de polémicas arbitrales, pues lo tres goles de los fronterizos se dieron gracias a penales marcados por Marco Antonio Ortiz.

André Jardine no da por definida la serie y quiere seriedad en la vuelta

Te puede interesar: ¡NO MÁS! La reacción de Julián Quiñones sobre los actos de racismo en su contra

Miguel Herrera vuelve a hablar del arbitraje

Gracias a esto Christian Rivera tuvo un triplete, pues fue el encargado de cobrar las tres penas máximas desde los once pasos. Al término del duelo, Miguel Herrera, estratega de Tijuana, habló sobre la polémica arbitral.

“Eran penales, no dudosos”, comentó, “en un penal siempre habrá polémica, esté claro o no. Estos no fueron dudosos. La primera fue un codazo a la nariz, el otro es una mano que iba a gol y la siguiente le mete la rodilla en la cabeza”, analizó el técnico mexicano.

En ese primer penalti marcado, Lisandro Magallán se fue expulsado, por lo que Xolos tuvo ventaja numérica desde el minuto 26, por lo que las estadísticas terminaron por favorecer a la visita, con 56% de posesión y seis remates al arco, pero el problema sigue siendo el mismo: no ganar.

“Seguimos sin capacidad de hacer goles, hacemos una jugada buena que saca el portero y recibimos goles muy inocentes. Hicimos tres goles y sólo nos llevamos un punto”, constató ‘El Piojo’.

La continuidad del ‘Piojo’ Herrera como DT de Tijuana

El torneo ya está avanzado, a Tijuana le restan tan sólo seis semanas de cara a la Liguilla para buscar sus primeros tres puntos y le restan de rivales: Mazatlán, Tijuana, Juárez (el único otro equipo que no ha ganado), Puebla y cerrar con Tigres.

Con base en esto, se ha cuestionado la continuidad del ‘Piojo’ Herrera en el banquillo de la frontera. “Ahí está la directiva y les puedes preguntar. Mientras no me digan nada, yo sigo. Circunstancias en un juego, pero le pudimos dar vuelta y no hemos elegido la mejor situación para ganar partidos. Mientras la directiva diga que soy el técnico, seguiré trabajando”, aseguró.

Te puede interesar: El llamado de atención de Ancelotti a Vinícius por indisciplina