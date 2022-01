Miguel Herrera defiende a Sebastián Córdova tras victoria en C.U.

Los Tigres consiguieron su primera victoria del Torneo Grita México BBVA Clausura 2022 en los últimos minutos del duelo frente a los Pumas. Después del agónico triunfo en el Estadio Olímpico Universitario, el director técnico de los Tigres, Miguel Herrera destacó el que sus jugadores nunca hayan bajado los brazos a pesar de comenzar con la desventaja en el marcador.

“Ahí vamos, somos un equipo que no baja los brazos, estamos en ese proceso y me encuentro muy tranquilo, es una cancha difícil por la hora y la altura. Es un justo premio para los muchachos”, comentó el “Piojo” en conferencia de prensa posterior al encuentro.

Defiende a Córdova

Por otro lado, Miguel Herrera aprovechó para defender a uno de sus refuerzos, Sebastián Córdova, tras las críticas que ha recibido.

“Tiene tres partidos con sus compañeros, se están conociendo, yo no me voy a desesperar con Córdova por tres partidos, en diciembre casi no hubo trabajo, pero se están conociendo”, señaló al respecto.

Lillini se reserva opinión

Por otro lado, Andrés Lillini, entrenador de los Pumas no quiso tocar el tema del arbitraje tras la polémica jugada en tiempo de compensación que terminó en penalti para los Tigres y le dio el triunfo a los de la Sultana del Norte.

“Delante del micrófono no puedo hacer justicia, no creo que haya algo tendencioso encima de nosotros, yo no puedo estar hablando de eso aquí, para qué voy a mencionar. Atlas, Querétaro, se termina todo así, tengo que hablar del juego, sostener lo que hicimos en el primer tiempo, lo tiene que decir otra gente no yo”, puntualizó el entrenador argentino.

Con este resultado, Pumas se queda en el tercer sitio de la tabla general con seis unidades, mientras que Tigres suma cuatro puntos en el Clausura 2022.

