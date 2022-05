“Tuvimos cinco veces el 2-1": Miguel Herrera tras derrota de Tigres

Tigres de la UANL cayó por goleada de 0-3 en su visita al Atlas en el Estadio Jalisco en la semifinal de ida de la Liga BBVA MX. El equipo de Miguel Herrera está contra las cuerdas en la serie ya que necesitan ganar por tres goles para meterse a la final, hecho que luce complejo ante la defensa del campeón del futbol mexicano.

Los norteños no pudieron capitalizar las opciones que tuvieron frente al marco de Camilo Vargas y alargaron la crisis ofensiva ya que solo han anotado dos goles en los últimos 6 partidos. André Pierre Gignac, campeón de goleo, no anota desde la fecha 14 ante los Diablos Rojos del Toluca.

Miguel Herrera considera que Tigres no tuvo suerte



“La verdad es que no tuvimos la suerte de anotar porque tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos. También tuvimos en 17 partidos, 30 goles, y tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma, reitero, la tuvimos, no la metimos y así se marca en el fútbol, hay que salir a matar el sábado, no hay vuelta de hoja” dijo Miguel Herrera en una conferencia de prensa que apenas duró 2 minutos tras la derrota.

Ganar por tres goles de diferencia es algo que Tigres de Miguel Herrera ya han conseguido en el presente torneo de Clausura 2022. En la jornada 10 vencieron 3-0 a León, mientras que en la 14 hicieron lo mismo contra Toluca en el Estadio Universitario. El problema para los de San Nicolás de los Garza es que Atlas bajo el mando de Diego Cocca nunca ha perdido por tres anotaciones.

“Esto no se acaba porque hasta que termine el partido de Monterrey, no tenemos porque bajar los brazos. Tenemos que luchar hasta el último, nos entregamos y trabajamos para eso, entonces no podemos bajar los brazos hasta que termine el partido, ver para que nos alcanza” finalizó ‘El Piojo'.

