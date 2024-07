ÚLTIMO MOMENTO: Mexicano se mete a semifinales de natación en París 2024

El mexicano Miguel de Lara ha logrado su pase a la prueba de 200 metros de pecho de los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a una baja de último momento del competidor de los Países Bajos Arno Kamminga.

El nadador neerlandés anunció que no podrá seguir compitiendo en las semifinales de prueba debido a una lesión en la espalda sufrida durante una sesión de entrenamiento matutina.

Te puede interesar: Atleta compitió en esgrima estando embarazada de ¡7 MESES! | París 2024

Hasta las entrañas de París con Christian Martinoli | De Toluca a París

Arno Kamminga se retira y Miguel de Lara avanza

Kamminga dio la noticia a través de su cuenta de Instagram en donde lamentó el inesperado retiro de la competencia por causas ajenas a su desempeño.

“Estoy muy decepcionado de no poder empezar la Semifinal. Después del entrenamiento de esta mañana me lesioné y después de una larga consulta con el cuerpo médico hemos llegado a la conclusión de que no puedo empezar esta noche. No ha sido la semana que esperaba ni había entrenado, pero todo pasa por una razón”, explicó el nadador en sus redes sociales.

Con su retiro, Miguel de Lara avanza a la Semifinal, ronda 1, de la prueba de los 200 metros que se disputarán este mismo martes 30 de julio a las 13:59 horas, tiempo del centro de México.

Los ocho más rápidos de la prueba avanzarán a la Final en la búsqueda de la medalla de oro.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICA! Prisca Awiti gana medalla de plata para México en judo en los Juegos Olímpicos de París 2024