Robert Dante Siboldi, lanzó una indirecta a Cruz Azul

El estratega uruguayo, Robert Dante Siboldi, fue cuestionado en la conferencia de prensa de este jueves acerca de su pasado con los cementeros y terminó comparando el presente de Cruz Azul y Tigres.

En especial porque la Máquina vive una crisis en este Apertura 2023, mientras los Felinos han conquistado tres títulos desde que llegó Siboldi al banquillo.

“Salieron jugadores importantes que eran referentes; creo que aquí (Tigres) eso no se está tratando de hacer, no se va a permitir, es un cambio generacional paulatinamente y con jugadores que estén preparados, no van a salir hasta que haya alguien que esté preparado”, afirmó.

Siboldi y la actualidad de Cruz Azul

El técnico del conjunto de la UANL opinó acerca de la debacle que ha tenido Cruz Azul a pesar de que apenas en el Clausura 2021 fueron campeones de la LIGA BBVA MX, señalando que afectó mucho tantos movimientos en la plantilla y en los directivos.

“Eso es fundamental porque el proceso se corta, se irrumpe y el equipo viene en caída, creo eso le ha pasado a Cruz Azul. Lamentablemente porque es una gran institución y al no tener la experiencia por parte del directriz, creo que hoy ha pagado el equipo y hoy lamentablemente esté donde esté”, indicó.

Robert Dante Siboldi reiteró que en los Tigres existe un proyecto al que se le da continuidad, con desarrollo de jóvenes y un recambio generacional.

Finalmente fue cuestionado sobre quién perdió más tras su salida abrupta de la Máquina en el 2020, justo después de una dolorosa eliminación en semifinales contra los Pumas.

“No es yo quien lo tiene que decir. Algo pasó que Cruz Azul ya después no pudo trascender más, no pudo ser más protagonista. Sin duda que al plantel no lo conozco, es completamente diferente, es un plantel nuevo y esa fue la elección que tuvo la directiva en su momento de tomar un giro y un cambio drástico, de sacar, sin tener la precaución de no tener los reemplazos”, opinó.