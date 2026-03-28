¡DE MILAGRO! Portugal pega en el poste | México vs Portugal | Reinauguración Estadio Banorte | TV Azteca
Portugal estuvo a nada de abrir el marcador, pero el balón se estrella en el poste y México se salva en una de las jugadas más claras del partido. Un momento de máxima tensión que pudo cambiar el rumbo del encuentro.
Portugal estuvo a nada de abrir el marcador, pero el balón se estrella en el poste y México se salva en una de las jugadas más claras del partido. Un momento de máxima tensión que pudo cambiar el rumbo del encuentro.