Miles de aficionados del Dortmund invaden Londres

Más de 100,000 aficionados del conjunto del Borussia Dortmund se congregarán este día en Wembley para vivir la final de la Champions League contra el Real Madrid.

El grueso de la expedición alemana aterrizó este sábado en la capital londinense y se distribuirá entre los que vayan a la cancha del mítico Estadio de Wembley y sus alrededores y aquellos que estén en la fan zone ubicada en Hyde Park.

La policía Metropolitana de Londres ha desplegado un dispositivo especial de cara al partido que incluye la presencia de más de 2,000 policías. Para reforzar la seguridad en la ciudad y que no se repitan las bochornosas imágenes de lo acontecido en la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia en 2021, unos 400 agentes han llegado de fuera de Londres.

“Queremos que los aficionados que visiten Londres puedan tener una experiencia segura y disfrutable”, Louise Puddefoot, la comandante al cargo de las acciones policiales este fin de semana.

“Habrá una importante presencia policial, no solo en Wembley, sino también en las fan zones y en otros eventos. Todo aquel que vea algo sospechoso o que esté preocupado por la seguridad, debería hablar con un agente o con un miembro de seguridad”, añadió.

Para evitar que ocurra lo de la final de la Eurocopa, cuando unos 2,000 aficionados entraron ilegalmente en el estadio, la federación inglesa ha invertido más de 5 millones de libras y desplegará más de 2,500 ‘stewards’ en Wembley.

Cada club ha recibido 25,000 entradas, mientras que las otras 40,000 han ido a parar a la UEFA. Pese a la recomendación de la policía de no viajar sin entrada, miles de personas, especialmente del Dortmund, han llegado a la capital inglesa, con la esperanza de conseguir una entrada de última hora o de simplemente disfrutar el ambiente.

Andriy Lunin ya se encuentra en la concentración del Real Madrid

Por otra parte, El portero ucraniano Andriy Lunin llegó este día a Londres para reunirse con sus compañeros y estar en el banquillo en la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund.

Lunin no viajó con la expedición el jueves por precaución, al tener gripe, por lo que para evitar contagios se quedó en Madrid. No fue hasta este sábado por la mañana que el portero llegó al hotel The Grove, en las afueras de Londres, para unirse a la plantilla, que esta tarde se desplazará a Wembley para medirse al Dortmund.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ya confirmó en la previa que Thibaut Courtois será el portero titular este día y que Lunin estará en la banca. El belga, héroe de la decimocuarta en París, ha tenido cuatro partidos de preparación en la Liga después de superar dos graves lesiones esta temporada.