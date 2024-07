La millonaria apuesta que hizo Drake en el partido de Argentina vs Canadá

El famoso rapero canadiense Drake realizó una enorme apuesta para el encuentro entre las selecciones de Argentina y Canadá, semifinal de la Copa América 2024 que se jugará este martes 9 de julio en la cancha del MetLife Stadium, casa de los equipos de la NFL Giants y Jets.

Drake, nacido en Toronto hace 37 años, apostó 300,000 dólares (5.38 millones de pesos mexicanos) que la selección de su país le ganará a la Argentina y se meterá en la final de la Copa América.

Te puede interesar: La insólita razón por la que Países Bajos ya estaría en la Final de la Euro 2024

Zigzagueando llegó a Miami y nos trae las mejores obras de arte urbano

En caso de que finalmente sea Canadá el ganador del partido, Drake se llevará la no despreciable cantidad de 2,880,000 dólares, (51.6 millones de pesos mexicanos) una cifra demencial. “This could get Messi (se traduce en un juego de palabras que sería ‘esto se puede llegar a poner feo)'", dijo el rapero a través de sus redes sociales, donde publicó una foto de su apuesta.

Ya en otra ocasión Drake había apostado en un encuentro donde jugaba Argentina, pero esa vez a favor del equipo de Lionel Messi. En el partido de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 lo hizo, en favor de la Albiceleste, por un millón de dólares.

drake

Argentina y Canadá buscan el primer boleto para la final de la Copa América 2024

Y pese a que fueron finalmente la selección de Argentina la ganadora, el cantante de Canadá no pudo llevarse su ganancia. La cuestión fue que su apuesta implicaba que Argentina vencería a Francia en los 90 minutos. Al haberse ido el partido a los penales, la misma quedó sin efecto.

Te puede interesar: Confirman a cantante internacional para la final de la Copa América 2024

Nueva Jersey albergará la primera de las dos semifinales de la Copa América, en la que Argentina, campeona del mundo, intentará llegar a la final por tercera vez consecutiva. Después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos sin recibir goles en contra, incluido un 2-0 ante Canadá en el debut, la única mancha en su historial defensivo se produjo en la tanda de penales, ya que en cuartos de final empató 1-1 contra Ecuador.

El entrenador de la selección canadiense, Jesse Marsch, ha guiado a los “Maple Leafs” hasta lo más profundo de esta competición de forma increíble. Fueron una de las seis naciones de la CONCACAF que se añadieron a los participantes habituales de la CONMEBOL para este torneo y, pase lo que pase, pueden estar orgullosos de sí mismos tras confirmarse como los mejores de su propia federación por delante de México y del país anfitrión, Estados Unidos, entre otros.

¿Dónde ver el partido Argentina vs Canadá?

El partido de semifinales de la Copa América entre Argentina y Canadá lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a parir de las 17:50 horas tiempo del centro de México con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.