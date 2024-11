El sueldo MILLONARIO que tendría el Chino Huerta en Europa

César Huerta sabe que varios clubes en Europa han preguntado por sus servicios. El “Chino” quiere ser campeón en Pumas antes de irse al viejo continente, algo que espera lograr en este torneo Apertura 2024.

“No, no, la verdad es asombroso. Es asombroso que todo el ruido que hay alrededor de él, no ahora, de siempre, lo tenga enfocado. Yo me canso de decir que es un jugador fuera de serie. Fuera de serie no solo dentro de la cancha, sino afuera. Mucho ruido, muchas conversaciones que la gran mayoría de las veces no está la información completa de las cosas que se hablan, pero bueno, normal, se habla con los datos que se tienen y a él no lo mueven. A él no lo mueven, él siempre tiene un rendimiento parejo. Así que nada, hoy el tema de poner a Funes Mori por ese ángel de gol que tiene el ‘Melli’ al final, por eso lo saco al chino, porque el mismo había entrado. De hecho tiene una jugada bastante clara”, expresó Gustavo Lema sobre el rendimiento de César Huerta en el conjunto felino.

César Huerta espera ser clave para el equipo auriazul en estos duelos finales antes de una hipotética Liguilla.

“Bueno, yo hablo de lo que se dice, no de lo que pienso yo. Lo que se decía hoy termina, según lo que se decía, esa seguidilla de partidos complicados y que nos auguraban un mal futuro. Y de los últimos siete partidos perdimos uno. Entonces, a los que decían eso ahora tendrían que estar con el ánimo más alto. Para mí, no le he prestado atención en ese momento y no le prestó atención ahora. Quedan dos partidos y son durísimos y están en nuestras manos, que eso es lo bueno, no estamos dependiendo de otros resultados, pero son dos partidos durísimos, así que vamos por el primero el martes”, sentenció el DT auriazul previo al duelo ante Querétaro.

