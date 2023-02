Siempre estoy en el lugar equivocado: Mitch Evans lamenta su desempeño en la Formula E

En la Formula E todo puede dar un giro de una temporada a otra, e incluso entre cada carrera. Tal es la realidad que vive el piloto de Jaguar, Mitch Evans, quien en la campaña 2022-2023 luchó hasta el final por el título mundial y quedó en la segunda posición.

Sería fácil pensar que para esta temporada, al ser Jaguar Racing el único equipo que no realizó movimientos en los asientos, habría estabilidad y ciertas ventajas para afrontar el campeonato. Sin embargo, el talentoso piloto, tras cuatro carreras con el nuevo auto Gen3, se ha estancado en la decimosegunda posición, y buscará revertir la situación el próximo sábado en Sudáfrica.

“Es frustrante porque siento que no he podido avanzar con un buen resultado en el inicio de este Mundial. Me he puesto en buenas posiciones, pero siempre estoy en el momento equivocado en el lugar equivocado. El coche es rápido y los chicos han hecho un gran trabajo con el rendimiento, pero siente que nos hemos complicado más las cosas de lo que deberíamos”.

La buena noticia para el neozelandés es que ha sumado en las cuatro carreras que van del campeonato. La mala, es que en Hyderabad perdió una oportunidad de oro para escalar en la tabla, pues se adjudicó la pole, y abandonó en la competencia.

“Estamos aprendiendo en cada carrera, así que llevaremos esa actitud positiva a Ciudad del Cabo. La clasificación será especialmente importante para mí, después de mi primera Pole en Hyderabad, quiero volver a estar delante. El coche tiene mucho potencial, cuenta con el ritmo y la eficacia necesarios para llegar lejos”, aseguró de cara el E-Prix de Cape Town.

Horario y dónde ver el E-Prix de Cape Town de la Formula E

No te pierdas el E-Prix de Cape Town de la Formula E, este sábado 25 de febrero a las 7:50 AM, a través de aztecadeportes.com, nuestra app oficial, y nuestras redes sociales, completamente EN VIVO.