Serie Mundial MLB 2026: ¿Cuándo empieza y a qué hora ver EN VIVO todos lo JUEGOS entre Brewers y Rays?

Se trata, sin duda, del momento más esperado para los amantes del Rey de los Deportes. La Serie Mundial de la temporada 2026 de la MLB finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles respecto al duelo entre los Brewers y los Rays.

Los Brewers de Milwaukee lograron su pase a esta Serie Mundial de la MLB al dominar de principio a fin la Liga Nacional con más de 100 victorias en la temporada regular. Los Rays, por su parte, fueron de menos a más hasta lograr su pase a la serie decisiva dentro de las Grandes Ligas.

¿Cuándo inicia la Serie Mundial de la MLB?

El calendario de la MLB indica que la Serie Mundial comenzará este viernes 23 de octubre del 2026; es decir, tan solo días después de la conclusión de las Series de Campeonato entre Brewers y Dodgers, así como lo ocurrido entre los Rays y los Guardians en la Liga Americana. Los partidos se dividirán de la siguiente forma:

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

It's about to be ELECTRIC #WinOurWay https://t.co/9IF01IEMJ9 — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 19, 2026

Juego 1 | Brewers vs Rays | Viernes 23 de octubre |

Juego 2 | Brewers vs Rays | Sábado 24 de octubre |

Juego 3 | Rays vs Brewers | Lunes 26 de octubre |

Juego 4 | Rays vs Brewers | Martes 27 de octubre |

Juego 5 (de ser necesario) | Rays vs Brewers | Miércoles 28 de octubre |

Juego 6 (de ser necesario | Brewers vs Rays | Viernes 30 de octubre |

Juego 7 (de ser necesario) | Brewers vs Rays | Sábados 31 de octubre |

¿Cómo llegaron los Brewers y los Rays a la Serie Mundial de la MLB?

Tal y como se comentó previamente, los Brewers de Milwaukee se convirtieron en el mejor equipo de la temporada 2026 de la MLB al registrar un total de 103 triunfos, así como las victorias que obtuvo en los playoffs y la forma en cómo barrió por completo a los Dodgers de Los Ángeles en las Series de Campeonato de la Liga Nacional.

Del otro lado de la moneda se encuentran los Rays de Tampa Bay, equipo que fue el campeón de la zona Este de la Liga Americana, que fue el equipo con más triunfos en este apartado con 98 y que, posteriormente, logró derrotar a los Guardians en una serie de alarido dentro de las Finales de Conferencia.