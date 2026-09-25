OFICIAL: Así van los equipos calificados y los playoffs de MLB 2026 hoy viernes 25 de septiembre

La MLB está a punto de llegar al mejor momento de la temporada 2026, pues después de varios meses de constantes juegos, finalmente será a partir de la próxima semana que los playoffs lleguen para conocer a los verdaderos candidatos a colarse a la Serie Mundial.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este viernes 25 de septiembre cuando la MLB presente un total de 15 compromisos distribuidos a lo largo del día. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer el horario en México de cada uno de estos, así como los equipos clasificados a la postemporada 2026.

¿Qué equipos están clasificados a la postemporada 2026 de la MLB?

La Zona Este de la Liga Americana se convirtió en una de las más importantes de los últimos años dentro de la MLB pues, hasta ahora, los tres equipos clasificados en este lado forman parte de ella, siendo estos los siguientes: Los Rays de Tampa Bay, los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston.

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En la Liga Nacional las cosas son un tanto distintas, pues en cada división existe un clasificado. El primero en obtener su pase a los playoffs fueron los Brewers gracias a ser el equipo con más triunfos en la temporada, aunque debajo de ellos aparecen los Dodgers de Los Ángeles y los Braves de Atlanta.

¿A qué hora son los juegos de HOY en la MLB?