MLB 2026: Horarios para México de los partidos de HOY lunes 21 de septiembre

Estamos a unos días para que termine la temporada regular 2026 de la MLB, por lo que estos partidos son fundamentales para algunas escuadras que aún desean formar parte de los playoffs o, bien, que no quieren estar en los últimos puestos de sus respectivas ligas.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

A diferencia de lo que ocurre normalmente en las Grandes Ligas, para este lunes 21 de septiembre la MLB presentará únicamente tres compromisos correspondientes a la temporada 2026. Por tal motivo, aquí conocerás quiénes se enfrentan, así como el horario de cada uno de estos duelos en la República Mexicana.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy lunes 21 de septiembre?

Orioles vs Blue Jays : El duelo se llevará a cabo a las 4:35 de la tarde y medirá a dos escuadras que prácticamente ya no tienen ninguna oportunidad de llegar a la Serie Mundial a través de la Liga Americana, por lo que su único objetivo es no quedar en el último puesto de la Zona Este.

: El duelo se llevará a cabo a las 4:35 de la tarde y medirá a dos escuadras que prácticamente ya no tienen ninguna oportunidad de llegar a la Serie Mundial a través de la Liga Americana, por lo que su único objetivo es no quedar en el último puesto de la Zona Este. Tigers vs Nationals: Los Tigers llegan a este compromiso con más derrotas que victorias en el diamante, mientras que los Nationals arriban con nulas chances de llegar a la postemporada de la MLB 2026. El duelo está programado para iniciar a las 4:40 de la tarde.

Ali goes up the middle 👊 pic.twitter.com/HhU3tdya2C — New York Yankees (@Yankees) September 16, 2026

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Giants vs Twins: Otro enfrentamiento que mide a dos instituciones que han comenzado a preparar lo que será la siguiente temporada. Los Giants ya están eliminados de la Zona Oeste en la Liga Nacional, mientras que los Twins únicamente buscan no quedar en el último lugar de la parte Central en la Americana. El partido comenzará a las 7:45 de la noche.

Brewers o Dodgers, ¿quién es el candidato número uno a conquistar la MLB 2026?

Si bien son los Brewers los que han sumado más victorias a lo largo de la temporada 2026 de la MLB, la realidad es que los Dodgers se mantienen como candidatos número uno a llegar a la Serie Mundial no solo por ser los bicampeones de las Grandes Ligas, sino también por tener en su plantilla al japonés Shohei Ohtani.