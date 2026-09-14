MLB 2026: Horarios en México de los 10 PARTIDOS de HOY lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre la MLB presenta la que es, probablemente, la jornada más interesante y atractiva que se verá a lo largo del mes dentro de la temporada 2026, misma que está a punto de terminar. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este día cuando la MLB presente un total de diez compromisos que comenzarán desde las 4:40 de la tarde y culminarán pasando las 10 de la noche. Por tal motivo, es preciso que conozcas los horarios de cada uno de estos juegos al interior de la República Mexicana.

¿Qué juegos tendrá la MLB hoy lunes 14 de septiembre?

Guardians vs White Sox | 16:40 horas.

Reds vs Dodgers | 16:40 horas.

Blue Jays vs Tigers | 17:07 horas.

Mets vs Orioles | 17:10 horas.

Cubs vs Braves | 17:40 horas.

Twins vs Yankees | 17:40 horas.

Cardenales vs Giants | 17:45 horas.

Rockies vs Padres | 18:40 horas.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/AJvZtn4tkw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 10, 2026

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Angels vs Mariners | 19:38 horas.

Dbacks vs Marlins | 19:40 horas.

¿Los Dodgers son favoritos al título de la MLB 2026?

El cierre de temporada ha permitido que los amantes de la MLB vuelvan a colocar a los Dodgers de Los Ángeles como uno de los principales candidatos a llegar a la Serie Mundial de Beisbol 2026; sin embargo, vale decir que esta escuadra no es la única con grandes aspiraciones.

Lo primero a tener en cuenta es que, en estos momentos, los Dodgers no son el equipo que más victorias tiene en la Liga Nacional, pues arriba de ellos aparecen los Brewers que fueron la primera escuadra en superar la barrera de las 90 victorias en la temporada.

Así como ellos, existen distintos equipos que buscarán destronar a los Dodgers después de dos campeonatos consecutivos, entre los que destacan instituciones como los Braves, los Phillies, los Rays y los Yankees, por citar algunos ejemplos.