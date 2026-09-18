MLB 2026: Estos son los partidos que habrá HOY viernes 18 de septiembre

Un fin de semana más ha llegado y, con ello, la posibilidad de que miles de personas en México y el resto del mundo puedan disfrutar de una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, uno de los deportes más vistos y queridos a lo largo del planeta.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

La MLB presentará un total de 15 compromisos como parte de la jornada de hoy, misma que es una de las últimas antes del inicio de la postemporada 2026. Ante esta situación, no está de más conocer los horarios oficiales de cada uno de los partidos en el centro del país.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy viernes 18 de septiembre?

Pirates vs Royals | 16:40 horas.

Reds vs Cubs | 16:40 horas.

Orioles vs Brewers | 17:05 horas.

Guardians vs Athletics | 17:10 horas.

Rays vs Red Sox | 17:10 horas.

Mets vs Phillies | 17:15 horas.

White Sox vs Tigers | 17:40 horas.

Rangers vs Blue Jays | 18:05 horas.

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Astros vs Braves | 18:10 horas.

Rockies vs Mariners | 18:10 horas.

Cardenales vs Nationals | 18:15 horas.

Angels vs Twins | 19:38 horas.

Padres vs Marlins | 19:40 horas.

Dbacks vs Yankees | 19:40 horas.

Dodgers vs Giants | 20:15 horas.

¿Por qué los Dodgers de los Ángeles son los favoritos a ganar la MLB 2026?

Los playoffs de la MLB 2026 comenzarán a finales de este mes y, sin duda, una de las escuadras que parte como favoritos a llegar a una nueva Serie Mundial es los Dodgers de Los Ángeles, equipo que, dicho sea de paso, es uno de los que más victorias tiene en la temporada hasta ahora.

El equipo de Los Ángeles no solo cuenta con la plantilla más costosa del campeonato, sino que también llega como el actual bicampeón de las Grandes Ligas luego de lo vivido en las últimas temporadas. Finalmente, el hecho de tener en sus filas a Shohei Ohtani hace a este equipo un serio candidato al campeonato de la MLB.