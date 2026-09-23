OFICIAL: Así van los equipos calificados y los playoffs de MLB 2026 HOY miércoles 23 de septiembre

Estamos a tan solo unos días para que termine la temporada regular 2026 de la MLB, una de las ligas que más interés han generado en los últimos días gracias a la cantidad de sorpresas que ha habido en distintos juegos, lo cual hace de este deporte uno por demás interesante.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Es así como, durante este miércoles 23 de septiembre, la MLB presenta una jornada realmente atractiva con 15 compromisos que se distribuirán a lo largo del día. Por tal motivo, aquí conocerás el horario de cada uno de estos juegos si es que vives en la República Mexicana.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy miércoles 23 de septiembre?

Tigers vs Nationals | 11:10 horas.

Giants vs Twins | 13:45 horas.

Orioles vs Blue Jays | 16:35 horas.

Phillies vs Brewers | 16:40 horas.

Pirates vs Cardenales | 16:40 horas.

Yankees vs Rays | 17:05 horas.

Red Sox vs Guardians | 17:10 horas.

Braves vs Reds | 17:15 horas.

Royals vs White Sox | 17:40 horas.

Who's your Player of the Game, presented by @UCLAHealth? Comment your answer below! pic.twitter.com/8kT1J5QaFv — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 20, 2026

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Cubs vs Marlins | 17:40 horas.

Rangers vs Mets | 18:05 horas.

Rockies vs Dbacks | 18:40 horas.

Athletics vs Angels | 19:40 horas.

Dodgers vs Padres | 20:10 horas.

Mariners vs Astros | 20:10 horas.

¿Quiénes son los 3 candidatos a llegar a la Serie Mundial de Beisbol?

Brewers : Los Brewers han mantenido la realidad a lo largo de la temporada y ahora mismo son el equipo con más victorias en la MLB , motivo por el cual son el candidato número 1 a llegar a la Serie Mundial.

: Los Brewers han mantenido la realidad a lo largo de la temporada y ahora mismo son el equipo con más victorias en la , motivo por el cual son el candidato número 1 a llegar a la Serie Mundial. Dodgers : La escuadra de Los Ángeles ha venido de menos a más en la temporada; además, cuentan con el hecho de ser los actuales bicampeones, por lo que saben cómo jugar estas instancias.

: La escuadra de Los Ángeles ha venido de menos a más en la temporada; además, cuentan con el hecho de ser los actuales bicampeones, por lo que saben cómo jugar estas instancias. Rays: El único equipo de la Liga Americana que ha destacado son Tampa Bay, escuadra que puede sorprender a todos al llegar a la Serie Mundial de la MLB si es que mantiene el nivel que ha mostrado hasta ahora.

¿Cómo van los equipos clasificados en la MLB hasta ahora?

A) Liga Americana:

* Este: Rays de Tampa Bay, Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston.

B) Liga Nacional:

* Este: Braves de Atlanta.

* Central: Brewers.

* Oeste: Dodgers de Los Ángeles.