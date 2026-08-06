MLB 2026: ¿Qué partidos habrá HOY jueves 6 de agosto?

Este jueves 6 de agosto pinta para ser uno de los días más importantes para la temporada 2026 de la MLB gracias a la estupenda jornada que las Grandes Ligas presentarán, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles respecto a los juegos de hoy.

Será durante este día cuando la MLB presente un total de 11 juegos que se distribuirán desde la mañana hasta las últimas horas de la noche. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles respecto a los horarios que cada partido tendrá en la República Mexicana.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy jueves 6 de agosto?

Orioles vs Angels | 10:35 de la mañana.

Reds vs Athletics | 10:40 de la mañana.

Guardians vs Mets | 11:10 de la mañana.

Brewers vs Pirates | 12:10 de la tarde.

Cubs vs Blue Jays | 12:20 de la tarde.

Mariners vs Tigers | 2;20 de la tarde.

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Phillies vs Nationals | 4:05 de la tarde.

Red Sox vs White Sox | 5:10 de la tarde.

Braves vs Marlins | 5:15 de la tarde.

Royals vs Twins | 5:40 de la tarde.

Dbacks vs Padres | 7:40 de la noche.

¿Cuándo inicia la postemporada en la MLB 2026?

De acuerdo con el calendario de las Grandes Ligas, la temporada regular de la MLB terminará el próximo 27 de septiembre, por lo que los playoffs iniciarán el martes 29 del mismo mes. En otras palabras, la mejor parte del torneo está cada vez más cerca de llegar.

Bajo este contexto, vale decir que son varias las escuadras que han destacado en el diamante hasta ahora no solo de la Liga Americana, sino también de la Nacional. Sin embargo, entre estas la que más sobresale son los Dodgers de los Ángeles, misma que es una de las que más triunfos tiene hasta ahora.