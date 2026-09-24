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OFICIAL: Así van los equipos calificados y los playoffs de MLB 2026 HOY jueves 24 de septiembre

La MLB está a nada de llegar a la postemporada 2026, motivo por el cual aquí conocerás los equipos clasificados y los horarios de los juegos de hoy.

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|X: Dodgers

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Estamos a unos días de que comience oficialmente la postemporada dentro de la MLB 2026, uno de los torneos más interesantes que ha dejado este año gracias a la cantidad de sorpresas, así como al nivel que varios equipos han demostrado en el diamante en estos meses.

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Es así como, durante este jueves 24 de septiembre, conocerás los equipos que ya tienen su lugar asegurado a los playoffs de la MLB 2026, así como aquellos que están completamente eliminados y los juegos que se llevarán a cabo a lo largo de este día con sus horarios para México.

¿Qué equipos ya están clasificados y eliminados en la MLB 2026?

En la Liga Americana los Rays, los Yankees y los Red Sox prácticamente ya tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda pese a que todos forman parte de la Zona Este. En contraste, escuadras como los Tigers, Twins, Royals, Mariners, Athletics y Angels ya están eliminados.

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En la Liga Nacional de la MLB las cosas son un tanto distintas, pues hasta el momento los clasificados a los playoffs son los Braves, los Dodgers y los Brewers, equipo con más triunfos en la temporada. En contraparte, los cuadros que ya están eliminados son los Marlins, Nationals, Mets, Pirates, Cardenales, Reds, Giants y Rockies.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy jueves 24 de septiembre?

  • Pirates vs Cardenales | 10:35 horas.
  • Royals vs White Sox | 12:10 horas.
  • Cubs vs Marlins | 12:20 horas.
  • Rangers vs Mets | 12:35 horas.
  • Rockies vs Dbacks | 13:10 horas.
  • Phillies vs Brewers | 16:05 horas.
  • Red Sox vs Guardians | 16:45 horas.
  • Yankees vs Rays | 17:05 horas.
  • Braves vs Reds | 17:15 horas.
  • Athletics vs Astros | 19:40 horas.
  • Mariners vs Angels | 19:40 horas.
  • Dodgers vs Padres | 20:10 horas.
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