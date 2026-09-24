OFICIAL: Así van los equipos calificados y los playoffs de MLB 2026 HOY jueves 24 de septiembre

Estamos a unos días de que comience oficialmente la postemporada dentro de la MLB 2026, uno de los torneos más interesantes que ha dejado este año gracias a la cantidad de sorpresas, así como al nivel que varios equipos han demostrado en el diamante en estos meses.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Es así como, durante este jueves 24 de septiembre, conocerás los equipos que ya tienen su lugar asegurado a los playoffs de la MLB 2026, así como aquellos que están completamente eliminados y los juegos que se llevarán a cabo a lo largo de este día con sus horarios para México.

¿Qué equipos ya están clasificados y eliminados en la MLB 2026?

En la Liga Americana los Rays, los Yankees y los Red Sox prácticamente ya tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda pese a que todos forman parte de la Zona Este. En contraste, escuadras como los Tigers, Twins, Royals, Mariners, Athletics y Angels ya están eliminados.

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A shutdown performance from the 'pen. 🔥 pic.twitter.com/JPJbMfqkWO — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 23, 2026

En la Liga Nacional de la MLB las cosas son un tanto distintas, pues hasta el momento los clasificados a los playoffs son los Braves, los Dodgers y los Brewers, equipo con más triunfos en la temporada. En contraparte, los cuadros que ya están eliminados son los Marlins, Nationals, Mets, Pirates, Cardenales, Reds, Giants y Rockies.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy jueves 24 de septiembre?