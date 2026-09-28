Playoffs MLB: Así se jugará la RONDA de COMODINES de la temporada 2026

¡Finalmente llegó! Después de muchos meses de espera, los amantes de las Grandes Ligas se dicen listos para disfrutar de los playoffs de la MLB, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles respecto a la ronda de comodines de la temporada 2026.

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La temporada 2026 de la MLB fue una de las más interesantes que se han visto en los últimos años con sorpresas por demás llamativas tanto en la Liga Americana como en la Nacional. Por tal motivo, aquí conocerás cómo se disputan los playoffs, qué equipos están clasificados y los días y horarios de estos enfrentamientos.

¿Qué son y cómo se juegan las Series de Comodines de la MLB?

Las Series de Comodines son la primera etapa de los playoffs de la MLB y definirán a los equipos que accedan a las Series Divisionales. En esencia, estos juegos comenzarán el martes 29 de septiembre y una diferencia importante respecto al torneo regular es que se disputa bajo el formato del ganador al mejor de tres partidos.

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Today's Photo of the game presented by Daiso. pic.twitter.com/HX1zNCBSML — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 27, 2026

Las Series de Comodines enfrentan cuatro duelos, dos correspondientes a la Liga Americana y dos más de la Liga Nacional. Bajo este contexto, vale decir que los duelos se distribuyen de la siguiente forma en ambas divisiones: Número 3 vs Número 6 de cada Liga y Número 4 vs Número 5 de cada Liga.

¿Qué equipos clasificaron a los playoffs de la MLB?

Después de una temporada de alarido, los equipos clasificados de la Liga Americana son los siguientes: Tampa Bay Rays, Cleveland Guardians, Houston Astros, New York Yankees y Boston Red Sox.

En la Liga Nacional también llegarán cuadros realmente atractivos tales como son: Milwaukee Bucks, Los Ángeles Dodgers, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies y San Diego Padres.

¿Cómo se disputarán las Series de Comodines de la MLB?

Braves vs Phillies.

Astros vs White Sox.

Yankees vs Red Sox.

Padres vs Cubs.

Miércoles 30 de septiembre, Juego 2:

Braves vs Phillies.

Astros vs White Sox.

Yankees vs Red Sox.

Padres vs Cubs.

Jueves 1 de octubre, Juego 3:

Braves vs Phillies.

Astros vs White Sox.

Yankees vs Red Sox.

Padres vs Cubs.