Series Divisionales MLB 2026: La hora para ver EN VIVO los juegos de HOY jueves 8 de octubre

Esta semana ha sido una de las más importantes dentro de la temporada 2026 de la MLB, pues después de una campaña regular de alarido las escuadras que aún se mantienen con vida se encuentran disputando las Series Divisionales, las cuales no han quedado a deber en absoluto.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Será este jueves 8 de octubre cuando los amantes de las Grandes Ligas disfruten de un total de dos partidos correspondientes a las Series Divisionales de la temporada 2026 de la MLB. Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información al respecto.

¿Cuántos juegos se disputarán este día en la MLB y a qué hora serán?

Tal y como se mencionó en el párrafo anterior, el calendario de la MLB estipula un solo juego para este jueves 8 de octubre, mismo que medirá a dos escuadras en la lucha por acceder a los Juegos de Campeonato y, a su vez, para estar cada vez más cerca de la Serie Mundial, los cuales se disputarán de la siguiente forma:

White Sox vs Guardians | Series Divisionales MLB | White Sox lidera 2-1 | 18:00 horas.

Tonight’s NLDS Game 3 Photo of the Game. https://t.co/qN8cYUYe0B — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 7, 2026

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Como sabes, este partido es crucial para cada una de las escuadras en su lucha por llegar a la siguiente ronda dentro de la MLB, motivo por el cual habrá mucho en juego en el diamante y, por supuesto, miles de aficionados estarán atentos a dichos compromisos.

¿Quién fue el último campeón de la MLB?

El último campeón de la MLB aún está con vida en estas Series Divisionales y hablamos nada más y nada menos que los Dodgers de Los Ángeles, equipo que dicho sea de paso fue el segundo mejor de la Liga Nacional solo por debajo de los Brewers.

Los Dodgers, incluso, llegaron a esta ronda de playoffs como los bicampeones de las Grandes Ligas, por lo que, de la mano de Shohei Ohtani, buscarán llegar una vez más a la Serie Mundial con el objetivo claro de levantar un trofeo más en su historia.

