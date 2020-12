El equipo que “coquetea” fuertemente con Miguel Layún

Miguel Layún, jugador actual de los Rayados de Monterrey, podría dejar la ciudad de la Sultana del Norte para seguir su carrera como futbolista en la Major League Soccer (MLS), concretamente, con el Austin FC, equipo que debutará en el 2021.

Según reportes, el exjugador del Sevilla, interesa fuertemente a la nueva franquicia de la MLS, misma que ya ha volteado a ver a otros futbolistas que pasaron por las filas del América como el paraguayo Cecilio Domínguez, quien de hecho ya firmó con el Austin FC y será su jugador franquicia. Además. se especula que también tienen en la mira a Paul Aguilar, lateral que salió de las Águilas por la puerta de atrás.

Actualmente, Miguel Layún no cuenta con un lugar en el once titular de los Rayados de Monterrey, y a pesar de que el cuadro regio ya no cuenta con Antonio Mohamed y está a una firma de cerrar a Javier Aguirre como su nuevo entrenador, el jugador de 32 años no vería con malos ojos el continuar su carrera en Estados Unidos.

Miguel Layún sería una propuesta muy atractiva para el lnuevo club de la MLS, ya que cuenta con una gran experiencia en el futbol europeo en equipos como el Atalanta de la Serie A, Watford en la Premier League, Porto de la Primeira Liga de Portugal, Sevilla y Villarreal de La Liga de España. Sin duda, las mejores ligas del Viejo Continente.

Paul Aguilar salió por la puerta de atrás del América y la MLS podría ser una oportunidad

Las Águilas del América decidieron dar por terminada la relación con Paul Aguilar, jugador que sin duda vivió momentos de gloria con el equipo, logró varios campeonatos con el equipo pero ni así le alcanzó para salir de buena manera del club más ganador de la Liga MX. El exjugador del Pachuca aseguró que los Azulcremas le ofrecían un contrato con el 80% menos de sueldo, e incluso, reveló que ya tiene pláticas con otros equipos, algunos de los cuales podrían estar en la MLS.

“Hay nuevos retos y nuevas metas que ojalá se puedan cumplir. La realidad es que no tengo ningún equipo, hay pláticas con varios clubes pero nada en concreto aún. Hay que darle vuelta a la página y ver qué es lo que viene”, comentó el mexicano para Fox Sports.