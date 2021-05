Jonathan Dos Santos revela regaños de Zlatan a jóvenes del Galaxy

La estrella internacional, Zlatan Ibrahimovic, pasó dos años de su brillante trayectoria con el Galaxy de la MLS. En dicho lapso se convirtió en el máximo referente de la liga gracias a sus 53 goles en 58 partidos que lo llevaron a ser ídolo del equipo. En California coincidió con los mexicanos Uriel Antuna, Efraín Álvarez y Jonathan Dos Santos, quien recuerda los regaños de “Ibra” a los jóvenes.

“Los jóvenes se cagaban en los pantalones cuando tenían que estar en el equipo de Zlatan. Se ponían nerviosos, tenían que estar al 100 por ciento, si fallaban en un pase los iba a regañar. Para ellos era difícil y complicado, Zlatan era una persona única, a los jóvenes si les gritaba y agachaban un poco la cabeza pero era normal. Lo hacía en el sentido de siempre intentar ayudar y hacer mejorar a los compañeros”, dijo Dos Santos en conferencia desde Los Ángeles.

Te puede interesar: Víctor Manuel Vucetich seguiría en Chivas por esta razón

Este sábado, Galaxy y LAFC se medirán en una nueva edición del conocido como Clásico del Tráfico. Será el primer partido de esta rivalidad para Javier Hernández. Su compatriota, Dos Santos, lo consideró un tipo de líder completamente opuesto a la figura sueca.

“Chicharito es muy positivo y yo que entreno todos los días con él, es cierto que algunas veces yo también me enojo cuando no estamos concentrados y un grito no está mal, pero siempre intentamos ser positivos. Chicharito lo está haciendo muy bien y es un líder dentro como fuera del campo y es la mejor manera para hacer crecer al equipo y a los jóvenes”, finalizó el menor de los hermanos Dos Santos.

Te puede interesar: Raúl Jiménez podría llegar a grande de Italia

LA Galaxy lleva la ventaja sobre el LAFC

Galaxy y LAFC se han enfrentado 10 veces desde que nació la nueva franquicia angelina. La ventaja es para los de la galaxia con 4 victorias, 3 empates y 3 descalabros. El Tráfico se ha convertido en sinónimo de goles pues se han marcado 48 anotaciones en los enfrentamientos directos.